Giucas Casella racconta ai suoi compagni di avventura del GF Vip quando e in che occasione sono nati i suoi poteri psichici da mentalista.

Uno degli elementi più interessanti del Grande Fratello Vip è l’incidentale scoperta delle varie storie di vita dei suoi concorrenti che, esortati da Alfonso Signorini o anche per volontà propria, decidono di raccontare cosa hanno dovuto affrontare nel corso della loro esistenza. Tra tutti gli attuali componenti dell’attuale edizione del GF Vip, uno dei più interessanti è senza ombra di dubbio Giucas Casella, celebre mago e illusionista che ha costruito la sua fama attraverso diverse apparizioni nel piccolo schermo.

Nel corso di una chiacchierata con i suoi compagni di percorso, Giucas ha rivelato loro come è entrato in contatto per la prima volta con i suoi poteri psichici. “Mia madre era sordomuta. Non è come oggi, ai tempi non si poteva fare molto. Io da piccolo sono cascato nel pozzo e urlavo“, racconta il mago. “Eravamo in campagna, mia madre però non mi sentiva. Il pozzo non era profondo, ma potevo annegare, c’era molta acqua. Ragazzi ho urlato per tantissimo tempo, poi è accaduto qualcosa. Con la forza del pensiero lei è stata guidata in mio soccorso. Se voi siete fuori e comunicate con vostra madre, lei avvertirà.”

Poi continua parlando di energie, spiriti ed esorcismi: “Ci sono così tante energie, forze speciali. Noi possediamo così tante cose che nemmeno sappiamo. Invece dico di non fissarsi su strane magie e carte, quelle sono altre cose fidatevi. Noi non abbiamo bisogno di troppe cose, abbiamo già le energie dentro. Chiariamo, che gli spiriti e gli esorcismi esistono. Così come chi pensa negativamente e ti arriva, l’invidia e le cose. Però non mi piacciono e sto lontano. Poi ci sono luoghi con energie brutte e altri con quelle belle. Qui dentro? alcuni angoli le hanno migliori altri peggiori. Ricordate che la vera magia è la medicina e la scienza.”