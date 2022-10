Clamorose parole dal GF Vip con Gegia protagonista. Chiamato in causa, ancora, Marco Bellavia: le parole della donna.

Hanno dell’incredibile le situazioni che si stanno creando in questa nuova edizione del GF Vip. Clamorose sono anche le parole di Gegia a proposito di Marco Bellavia. La donna, dopo aver ammesso di non essere dispiaciuta dell’uscita dal reality dell’uomo dopo i duri attacchi e il bullismo subito, ha rincarato la dose svelando alcuni retroscena molto pesanti, tutti da verificare…

GF Vip, Gegia e la rivelazione su Marco Bellavia

Gegia

Alcuni telespettatori del GF Vip hanno portato alla luce delle parole molto particolari di Gegia su Marco Bellavia. La donna stava parlando con Gnocchi e ha rivelato: “Questo fatto di Marco. Tutti dicono: ‘Madò, che me**a che è Gegia”, ha esordito la donna facendo riferimento ai possibili commenti negativi nei suoi confronti dei telespettatori.

In risposta Charlie ha detto: “Ma no, adesso quando arriva, quando tornerà, gli dici che invece gli volevi bene, che l’avevi preso anche nel letto con te”. A questo punto Gegia ha proseguito: “Ma voleva fare cose nel letto e perciò gli ho detto: ‘Tu non stai bene’”.

Charlie ha quindi chiesto dei chiarimenti su questa frase: “In che senso. Voleva far cose, cosa voleva fare? Voleva fare quelle cosacce là?”. La risposta della donna: “Eh sì. Gli ho detto: ‘Ma che sei matto, guarda che non stai bene’. E da lì è partito tutto. L’ho detto scherzando sì, ma comunque non l’avrei fatto lo stesso”, ha poi concluso lei.

Nei commenti sui social si nota come il popolo del web si stia nettamente schierando contro la donna e queste parole potrebbero darle “il colpo di grazia” in caso di nomination. La donna, infatti, non sembra assolutamente rientrare nelle simpatie del pubblico.

Di seguito un post su Twitter dell’utente @repelloidiotas dove si sentono le parole della donna:

Ma questi sono da denuncia #gfvip pic.twitter.com/7KjD7k8dEf — 🎃 suor arniHa – la gattina nera 🐈‍⬛ (@repelloidiotas) October 7, 2022

