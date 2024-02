Ieri Beatrice ha avuto un crollo emotivo e ha preferito isolarsi dagli altri inquilini, che nel frattempo hanno cercato di confortarla.

Nel corso delle ultime ore Beatrice Luzzi è crollata: la concorrente del Grande Fratello, nonché una delle protagoniste di quest’edizione visto il suo essere sempre al centro di forti discussioni, ha trascorso l’intera giornata isolata dal gruppo, chiedendo agli altri inquilini di lasciarla sola.

Malgrado gli sforzi di alcuni concorrenti, tra cui Stefano Miele, Letizia Petris e Perla Vatiero, che hanno cercato di avvicinarsi a lei per offrirle conforto e comprensione, Luzzi ha preferito rimanere sola: “Non voglio sembrare maleducata, ma non ho voglia di parlare” ha detto.

Lo sfogo di Beatrice Luzzi

Nella giornata di ieri, Beatrice Luzzi ha preferito isolarsi dagli altri concorrenti del reality e ha trascorso gran parte della serata sul divano in giardino.

Nonostante gli sforzi di alcuni concorrenti, tra cui Stefano Miele, Letizia Petris e Perla Vatiero, i quali hanno cercato di avvicinarsi a lei e offrirle conforto, l’attrice ha preferito rimanere sola, e li ha invitati ad allontanarsi.

“Non ho voglia di parlare, scusa. Non ho voglia neanche di ascoltarti – ha detto a Letizia Petris quando ha cercato di avvicinarsi e consolarla – Sono piena di orrori, sto cercando di non morire“. “Lasciatemi stare, così tra qualche giorno mi riprendo – ha spiegato, aggiungendo di voler – stare da sola, non ho alternative“.

Questo consapevole momento di isolamento sembra essere per lei un modo per cercare di recuperare le forze, riorganizzare i propri pensieri e di affrontare gli shock emotivi.

Il commento degli utenti su X.

non si rendono minimamente conto di quanto facciano schifo e di quanto stiano soffocando psicologicamente una persona pic.twitter.com/zFrX5AbTIM — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) February 15, 2024

Il tentativo di chiarimento di Perla

In serata Perla Vatiero, al momento al centro del gossip dopo il ritorno di Mirko nella casa, ha cercato un confronto con Beatrice, in modo da porre fine alle continue discussioni tra le due concorrenti. “Così ti fai del male, ti stressi mentalmente” le ha detto Perla. Tuttavia, Beatrice l’ha allontanata confessandole di non essere ancora pronta al dialogo: “Non riesco a parlare, a ragionare, non riesco a fare niente. Sto solo smaltendo un po’ di shock, poi mi riprendo“.

Perla, dal canto suo, ha dichiarato: “Su alcune cose ho sbagliato, non dovevo dire certe cose. Viviamo in un contesto stressante, vorrei trovare un punto d’incontro per ripartire da zero“. “Mi fa male vederti così” ha aggiunto inoltre, prima di invitarla ad un chiarimento quando Beatrice se la sentirà.