Georgina Rodriguez ha postato un video in cui la si vede giocare tra le onde in bikini e ha fatto il pieno di like.

Con le sue curve da capogiro Georgina Rodriguez è tornata a sedurre i fan dei social e nelle ultime ore ha postato un video in cui la si vede giocare tra le onde del mare con un provocante bikini. La modella e moglie di Cristiano Ronaldo ha senza dubbio superato la prova social ma non quella delle onde: nel video sembra infatti che a un certo punto stia per cadere.

Georgina Rodriguez in bikini: il video tra le onde

La moglie di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, è tornata a infiammare i social con un suo video seducente. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto i loro complimenti a Georgina, che solo recentemente è tornata a sorridere dopo aver vissuto un periodo non facile della sua vita.

Lei e Ronaldo infatti hanno vissuto uno straziante lutto perdendo uno dei due gemelli di cui la modella era in attesa al momento del parto. “Un enorme pezzo del mio cuore è andato in frantumi e mi sono chiesta come potessi andare avanti. Avevo la riposta più vicino di quanto pensassi, ho guardato i miei figli negli occhi e lì ho visto l’unico modo in cui avrei potuto farlo, stando tutti insieme”, ha dichiarato nella serie I Am Georgina.