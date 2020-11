George Clooney ha voluto ringraziare i suoi 14 più cari amici donando loro 1 milione di dollari: “Mi hanno aiutato quando io ero al verde”.

George Clooney sa cosa vuol dire essere riconoscenti. L’attore e regista americano ha sorpreso i suoi 14 più cari amici donando a ognuno di loro 1 milione di dollari: un gesto di riconoscenza verso chi lo aiutato e gli è stato vicino quando era in difficoltà. Chissà se gli amici di George Clooney si sarebbero mai aspettati di ricevere un dono così: di certo il regalo che gli ha voluto fare l’attore e regista li avrà resi felici, ma soprattutto li avrà sorpresi visto che il regista ha organizzato il tutto proprio come se si trattasse di un film. Ha infatti noleggiato un vecchio furgone, l’ha caricato con 14 borse ognuna contenente 1 milioni di dollari in contanti e le ha fatte avere ai vari destinatari nel corso di una cena da lui stesso organizzata.

George Clooney regala 1 milione ai suoi amici: ecco perché

In un’intervista rilasciata a GQ George Clooney ha così spiegato il motivo per cui ha voluto omaggiare i propri amici con questo inaspettato dono: “Tutti questi ragazzi, nel corso di 35 anni, mi hanno aiutato in vari modi. Ho dormito sui loro divani quando ero al verde. Mi hanno prestato soldi quando ero al verde e aiutato quando ne avevo bisogno. Senza di loro non avrei avuto tutto questo”.

GEORGE CLOONEY

“Ho pensato: se vengo investito da un autobus, ognuno di loro sarà nel mio testamento. Quindi perché aspettare di essere investiti da un autobus?“, ha poi concluso George Clooney.

Non è noto chi siano gli amici dell’attore ad aver ricevuto questo premio, tranne uno: Rande Gerber, imprenditore dello spettacolo nonché marito di Cindy Crawford, che è stato anche colui che ha rivelato il gesto di generosità compiuto da George Clooney.