Dopo il forzato stop dello scorso anno, causa pandemia e restrizioni governative, tornano gli eventi in presenza della comunità LGBTI+.

Non è stato un anno come gli altri, il 2020 anzi. Tutti abbiamo dovuto fare i conti con la pandemia e tutti abbiamo dovuto involontariamente rinunciare a qualcosa. A soffrirne sono state anche le tante manifestazioni e gli eventi che si celebravano ogni anno in tutte le piazze d’Italia e fra questi ci sono anche quelli organizzati dalla comunità LGBTI+.

A partire da quest’anno però, è stato proprio il segretario generale di Arcigay a comunicare che torneranno, seppur in maniera ridotta, gli eventi in presenza e nelle maggiori piazze italiane. Ecco le date ufficiali del Gay pride 2021 e tutti i dettagli.

Gay Pride 2021: le restrizioni per il Covid

Siamo nel mese di giugno, detto anche il “Pride Month” proprio perché in questo periodo si svolgerà, nelle principali piazze d’Italia, le famose le manifestazioni organizzate della comunità LGBTI+. “Sarà una stagione Pride ridotta” – ha così spiegato il segretario generale di Arcigay, Gabriele Piazzoni – “Ci saranno perlopiù eventi stanziali con ingressi contingentati e senza i tradizionali cortei».

Fonte immagine: https://pixabay.com/it/photos/orgoglio-pride-day-arcobaleno-4281709/

Milano, Roma ma anche Napoli, Mantova, Brindisi e molte altre città ospiteranno nel periodo estivo parate e manifestazioni “in presenza” per celebrare l’orgoglio della comunità LGBTI+. Ogni manifestazione però, si svolgerà in maniera diversa e seguendo le norme locali vigenti. In alcuni casi bisognerà effettuare una prenotazione prima della partecipazione e in altri casi invece, la manifestazione si terrà in luoghi aperti e pubblici.

Gay pride 2021: date e città

Sono ancora in fase di aggiornamento le date e i luoghi relativi al Gay Pride 2021 ma al momento sembrerebbero confermate queste:

– Sabato 26 giugno in Piazza del Popolo a Roma;

-Il Milano Pride vede un calendario di eventi diffusi per la città con una parata finale che si svolgerà il 26 Giugno.

–Bergamo le date saranno due: il 6 e il 12 Giugno 2021;

-Napoli sabato 3 Luglio 2021;

–Brindisi il 21 Agosto 2021;

– Mantova il 31 Luglio 2021.