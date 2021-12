L’attore Gabriele Rossi parla del suo ex Gabriel Garko, che è da un po’ che non si vede sugli schermi. Ecco cosa ha detto sul rapporto con lui.

Gabriele Rossi si è recentemente aperto sulla sua vecchia relazione con Gabriel Garko, il celebre attore di fiction che ha fatto coming out qualche tempo fa. Il celebre attore ha parlato del suo rapporto con Garko e di quanto sia preoccupato del fatto che non si vede più da tempo in televisione.

In occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo”, Gabriele Rossi ha parlato di Gabriel Garko, del suo allontanamento dalle scene e di come sia preoccupato per lui. Dopo la rottura, i due sono rimasti amici, ma Rossi si preoccupa per l’assenza dell’attore dalle scene: “Ci sentiamo spesso, sento anche sua sorella. Il mondo del lavoro lo ha messo da parte. Sono quattro anni che Gabriel non torna sullo schermo! Questo gli crea ansia: voglio sentirlo per sapere se sta bene, se è sereno, se vanno avanti i suoi progetti. Tra noi e tra le nostre famiglie è rimasto l’affetto.”

Gabriel Garko si è allontanato dal mondo della televisione qualche tempo dopo il suo coming out, venuto fuori dopo che la sua falsa relazione con Adua Del Vesco è stata scoperta. Da allora, l’attore italiano è lontano dalle scene, anche se nella sua speciale partecipazione a Ballando con le Stelle ha detto di avere in programma progetti teatrali.

A quanto pare, Gabriele Rossi fa il tifo per lui, anche perché sa bene quanto può essere difficile il mondo dello spettacolo. Nella stessa intervista, infatti, l’attore ha rinnegato la sua partecipazione al GF Vip: “Un attore che fa il GF non viene mai visto di buon occhio. Per due anni non sono stato ammesso ai provini, mi sono rialzato da un anno. Ci sono stati motivi per la partecipazione al reality. Per esempio, lavorare a Mediaset nella fiction Solo per amore.”

