Cos’è successo alle azioni di GameStop? Ecco come una crisi annunciata da tempo è stata ribaltata da piccoli investitori di un forum.

Le azioni di Gamestop erano ormai verso il declino e tutto lasciava supporre che il destino della catena di store di videogiochi fosse già segnato. Quando all’improvviso le sorti sono cambiate, ma non grazie ai soliti investimenti.

A far schizzare i titoli di borsa di GameStop sono stati, infatti, degli investitori potremmo dire “improvvisati”: una community di utenti di Reddit. A metà fra un social network e un classico forum, la piattaforma di Reddit dà voce ogni giorno a milioni di utenti che si confrontano sulle tematiche più disparate e a quanto pare, anche sulla finanza.

GameStop: il suo destino sembrava segnato

GameStop è uno dei più famosi rivenditori di videogiochi, nato negli Stati Uniti, conta ad oggi migliaia di negozi fisici in tutto il mondo, anche in Italia. Da qualche anno però, con la spinta verso la digitalizzazione del settore videoludico, l’aria che tira non è più la stessa.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/azionario-trading-monitor-business-1863880/

Molti negozi fisici sono stati chiusi e nemmeno la presenza dell’ecommerce ha potuto bilanciare le perdite economiche della società. L’andamento della situazione era stato seguito in borsa e in molti avevano iniziato a scommettere sul declino della società, puntando sul calo di azioni e prevedendone quindi un crollo che sarebbe stato prima o poi definitivo.

GameStop: cosa è successo alle azioni?

A ribaltare la situazione ci ha pensato la rete, che ha deciso di avviare un vero e proprio acquisto di massa delle azioni di GameStop facendo risalire di botto i titoli della società. La folle corsa agli investimenti ha avuto inizio sul canale di Reddit r/wallstreetbets che ha attualmente raggiunto oltre i 7 milioni di utenti.

Il tam tam scatenato dalla community ha avuto un impatto su migliaia di persone che si sono precipitate ad acquistare le azioni. Siamo difronte a ciò che è stato chiamato “fenomeno Reddit Investor”, e continuando su questa scia potremmo avviarci verso una vera e propria innovazione del mondo stesso degli investimenti. Quale sarà l’impatto a lungo termine di questo tipo di investimenti? Solo il tempo potrà darci le risposte.