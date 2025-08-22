Gaia spiega i motivi del concerto annullato in Sardegna e aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute: le parole della cantante.

Dopo l’improvviso annullamento del concerto previsto in Sardegna, Gaia ha deciso di rompere il silenzio e raccontare ai fan cosa le è successo. La cantante, molto seguita sui social, ha pubblicato un video in cui spiega le ragioni dello stop e aggiorna sulle sue condizioni attuali. Scopriamo che cosa ha rivelato e come sta adesso.

Perché Gaia ha annullato il concerto in Sardegna

La data prevista a Gonnesa, piccolo comune della provincia del Sulcis-Iglesiente, avrebbe dovuto essere un appuntamento importante per i fan sardi. Tuttavia, un imprevisto di salute ha costretto Gaia a fermarsi.

L’artista ha rivelato che si è trattato di un problema fisico imprevisto e, in un primo momento, non ha voluto dare ulteriori dettagli. Solo nelle ore successive, attraverso una storia su Instagram, l’ex concorrente di Amici ha chiarito la situazione.

#Gaia svela come sta dopo aver annullato il concerto per motivi di salute pic.twitter.com/701VEjOrEm — Novella2000 Archive (@novella_archive) August 21, 2025

“Non ho nulla di grave, ma mi è venuta un’otite fastidiosa che non mi ha permesso di volare. Non potendo prendere quota, abbiamo deciso di mantenere soltanto le date raggiungibili via auto” ha dichiarato la cantante.

Gaia ha rassicurato i fan, sottolineando che la data saltata verrà recuperata: “Vi terrò aggiornati, ma ci sarà modo di rivederci presto” ha aggiunto.

Le condizioni di Gaia e i prossimi impegni

Dopo il timore iniziale, l’artista ha rassicurato il pubblico. “Sto molto meglio. Grazie a tutti per i messaggi e per l’affetto, mi hanno aiutata a guarire più in fretta. Mi sto riprendendo e spero di poter suonare domani” ha aggiunto Gaia nel suo messaggio.

L’artista ha infatti confermato di essere pronta a rispettare i prossimi impegni, salvo imprevisti. Il calendario la vede attesa a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, per il concerto in Piazza 1º Maggio.