Gli ex Temptation Island Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara hanno vissuto ore agitate. Ecco come stanno le cose tra loro.

Dalla proposta di matrimonio all’addio. O almeno così era sembrato nelle ultime ore per due ex protagonisti di Temptation Island. Stiamo parlando di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara che sui social hanno dato segnali contrastanti sul loro rapporto salvo, poi, fare chiarezza una volta per tutte.

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara si sono lasciati?

La notte ha visto la ex coppia di Temptation Island dare segnali piuttosto evidenti riguardo una possibile crisi se non, addirittura, un addio tra loro. In particolare è stata Gabriela ha pubblicare svariate stories con messaggi piuttosto chiari.

Uno su tutti diceva: “Volete le donne forti, dalla grande personalità, dal bell’aspetto, con i valori di un tempo, e poi, non siete in grado di sostenerle, di reggere il confronto, di stare al passo. Mettetevi d’accordo fra quello chi volete e ciò che potete permettervi”.

Moltissimi utenti hanno subito pensato che lei e Giuseppe si fossero lasciati proprio prima di dirsi il fatidico “sì” dopo la proposta di matrimonio di alcune settimane fa. Le cose, invece, non starebbero in questo modo.

Probabile che tra i due ci sia stata una discussione che, però, è stata risolta. Infatti, prima la donna e poi il ragazzo hanno condiviso una foto mano nella mano e, successivamente, anche un’altra con scritto: “Non ci siamo lasciati”.

Evidente quindi come le parole della Chieffo fossero forse solo dovute ad una arrabbiatura o a delle riflessioni non riferite alla sua relazione. Ad ogni modo tra i due pare che le cose vadano bene e i loro fan non attendono altro che conoscere la data delle nozze.

Di seguito anche il post Instagram della coppia con la proposta di matrimonio avvenuta negli studi di Uomini e Donne: