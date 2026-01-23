L’ultimo saluto a Valentino Garavani: i dettagli del rito funebre, la scelta della sepoltura, la tomba e l’ultimo gesto di Giammetti.

L’ultimo saluto a Valentino Garavani si è svolto oggi, venerdì 23 gennaio, alle ore 11:00, nella suggestiva cornice della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica, a Roma. Un momento solenne e carico di emozione, al quale hanno partecipato numerosi protagonisti del mondo della moda, dello spettacolo e della politica. Ecco, a seguire, i dettagli del funerale, la scelta della sepoltura, la tomba e l’ultimo gesto di Giammetti.

Valentino Garavani: i funerali nella Basilica di Santa Maria degli Angeli

Il rito per i funerali di Valentino Garavani è stato celebrato da don Pietro Guerini. Come riportato da Il Messaggero, il feretro è entrato in chiesa solo dopo che tutti gli ospiti avevano preso posto, accompagnato dalla musica.

Anche gli addobbi floreali, come già avvenuto per la camera ardente, sono stati rigorosamente bianchi, in linea con uno dei colori preferiti dell’imperatore della moda. Un ultimo gesto di classe e raffinatezza, che ha segnato profondamente l’atmosfera del commiato.

La scelta della sepoltura e la tomba: l’ultimo gesto di Giammetti

Dopo la cerimonia religiosa, aggiunge il Messaggero, il feretro è stato trasferito al Cimitero Flaminio, a Prima Porta, dove Valentino Garavani verrà tumulato nella cappella di famiglia che lui stesso ha voluto, in accordo con Giancarlo Giammetti.

La tomba ha una forma circolare, circondata da grandi vetrate e aiuole rigogliose. Un luogo pensato e progettato con cura, come ogni dettaglio della vita dello stilista. L’amico, socio e compagno inseparabile dello stilista, ha annunciato che sarà sepolto nella stessa cappella.

I loro nomi, già incisi sulla tomba, testimoniano un legame che va oltre la morte. È un gesto d’amore che suggella una storia di vita condivisa, fatta di lavoro, affetto e dedizione reciproca.