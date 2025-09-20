Sapete quanto misura il fulmine più lungo fino a oggi mai registrato? Si parla di una ‘distanza’ incredibile, che copre quasi tutta Italia.

Gli eventi metereologici hanno sempre attirato l’attenzione degli studiosi. Eppure, solo negli ultimi tempi si è arrivati a stabilire quanto misura il fulmine più lungo mai registrato finora. Il merito è dei satelliti della NASA e della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), che consentono di ottenere molti più dati rispetto alle antenne radio di un tempo.

Quanto misura il fulmine più lungo di sempre?

Un team di ricerca guidato da studiosi americani del Georgia Tech Research Institute e dell’Università Statale dell’Arizona, in collaborazione con vari istituti come l’Università di San Paolo del Brasile e il Politecnico dell’Università della Catalogna di Barcellona, è riuscito a misurare il fulmine più lungo mai documentato.

Il risultato, ottenuto grazie ai dati dei satelliti meteorologici geostazionari GOES-16 e GOES-17 della NASA e della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), è incredibile. Non a caso, fenomeni di questo si chiamano megaflash. Al momento, il fulmine più lungo è quello che ha illuminato i cieli da Dallas (Texas occidentale) a Kansas City (Missouri). Parliamo di una distanza di 515 miglia, pari a 829,8 chilometri.

Si tratta di una lunghezza non indifferente, che giusto per rendere l’idea è simile alla lontananza in linea d’aria tra Milano e Palermo. Stando ai dati raccolti, il megaflash da record si è manifestato durante una enorme tempesta che si è abbattuta il 22 ottobre del 2017 sulle Grandi Pianure degli Stati Uniti.

A Georgia Tech researcher helped discover the longest lightning flash ever recorded. Spanning 515 miles and stretching from Dallas to Kansas City, the megaflash lasted 7.39 seconds and touched the ground more than 100 times. ⚡️🌩️ #WeCanDoThat pic.twitter.com/WC424iGpt6 — Georgia Tech (@GeorgiaTech) July 31, 2025

Non solo lunghezza: ecco qual è il fulmine più duraturo

Il fulmine più lungo mai documentato fino ha oggi ha avuto una breve durata, pari a 7,39 secondi. Pur avendo conquistato il record per la distanza coperta, che ribadiamo essere mostruosa, la saetta non ha ottenuto quello della duratura. I ricercatori hanno rilevato che il fenomeno che è durato più tempo – 17,1 secondi – si è originato durante una tempesta tra Uruguay e Argentina nel 2020.

E’ bene sottolineare che ogni giorno gli esperti intercettano circa 1 milione di fulmini, ma soltanto quelli che superano i 100 chilometri sono definiti megaflash. Quasi tutte le saette coprono una distanza di 16 chilometri, ma visto che gli strumenti di rilevazione sono cambiati rispetto al passato è possibile che alcuni fenomeni degni di nota non siano stati registrati.