Fuel di Eminem, il significato della canzone che lancia pesanti accuse a Diddy

Qual è il significato di Fuel di Eminem? La canzone lancia pesanti accuse a Diddy, arrestato lo scorso 16 settembre a New York.

Fuel non è soltanto la prima canzone che vede la collaborazione tra Eminem e JID, ma anche il brano con cui il rapper lancia chiare denunce a Diddy. Quest’ultimo è stato arrestato qualche settimana fa con l’accusa di traffico sessuale ed estorsione. Vediamo il testo e il significato del singolo.

Fuel di Eminem: il significato della canzone

Uscita nell’estate del 2024, Fuel di Eminem è contenuta all’interno dell’album The Death of Slim Shady. La canzone, prodotta dallo stesso artista e da Denaun, è nata dalla prima collaborazione con JID. Dopo l’arresto di Diddy, avvenuto lo scorso 16 settembre a New York, il brano sta facendo discutere parecchio perché contiene accuse esplicite. E’ bene sottolineare che non è la prima volta che il rapper si scaglia contro il collega.

“We can just say – What?

I’m like an R-A-P-E-R – Yeah

Got so many S-As S-As, S-As – Huh

Wait, he didn’t just spell the word ‘rapper’ and leave out a P, did he? Yep

R.I.P., rest in peace, Biggie

And Pac, both of y’all should be living – Yep

But I ain’t tryna beef with him – Nope.

(Possiamo semplicemente dire – Cosa?

Sei uno stu***tore

ha fatto così tante aggressione sessuali

Aspetta, non ha semplicemente scritto la parola ‘rapper’ e omesso una P, Diddy? Yep

R.I.P., riposa in pace, Biggie

E Pac, dovreste essere entrambi vivi)”.

Eminem descrive Diddy come uno “stu***tore” e fa il suo nome in modo chiaro: “P, did he?“. Non solo, l’autore di Fuel tira in ballo una vecchia teoria sul collega, quella che lo vede incaricare Keefe D di uccidere Tupac, fatto che poi avrebbe portato alla morte di Notorious B.I.G. La strofa, non a caso, si conclude con un “Rip” dedicato a Biggie e Pac e una considerazione da non sottovalutare: “Dovreste essere entrambi vivi“.

“Cause he might put a hit on me like, ‘Keefe D, get him’

And that’s the only way you’re gonna be killing me – Nah

Ain’t gonna be on no beat, silly – Yeah

I beat the beat silly, on the grind like teeth gritting.

(Ma non ci provo ad avere problemi con lui – No

Perché potrebbe decidere di uccidermi con un colpo tipo, ‘Keefe D, prendilo’

E questo è l’unico modo in cui mi ucciderai – Nah

Non su una produzione, stupido – Yeah)“.

In Fuel Eminem fa chiare denunce nei riguardi di Diddy, ma bisogna sottolineare che la canzone potrebbe contenere altri retroscena negativi e allarmanti dell’universo musicale americano.

Ecco il video di Fuel di Eminem:

Fuel di Eminem: il testo della canzone

Smoking trees, I’m ridin’ ‘round

Come to my side of town

Lately, it’s been goin’, goin’, goin’, goin’, goin’ down…

(Alberi fumanti, sto girando

Vieni dalla mia parte della città

Ultimamente, è andato, andato, andato, andato, andato giù).

