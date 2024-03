Quali sono le più belle frasi sulle promesse? Vi presentiamo una selezione di citazioni e aforismi per riflettere sull’argomento.

Da bambini le promesse appaiono come qualcosa di importantissimo, poi crescendo restano tali solo per alcune persone. Non sempre è possibile mantenere fede alla parola data, specialmente quando ci sono circostanze avverse. Proprio per riflettere sull’argomento, vi proponiamo una selezione di frasi ad hoc.

Le più belle frasi sulle promesse

Alcune persone sanno di non essere in grado di mantenere le promesse e rifiutano di giurare a prescindere dalla posta in gioco. Altre, invece, giurano e spergiurano pur essendo consapevoli di non riuscire a rispettare la parola data. A prescindere da ciò, è curioso notare come i giuramenti abbiano sempre fatto parte dell’esistenza degli esseri umani. Di seguito, vi presentiamo una selezione delle più belle frasi sulle promesse, utili per riflettere sull’argomento.

Il genere umano ha molte debolezze, ma le due principali erano: incapacità di arrivare in orario e incapacità di mantenere le promesse. (Charles Bukowski)

Le promesse sono come la luna piena, se non sono mantenute subito diminuiscono di giorno in giorno. (Proverbio tedesco)

Nessuno promette tanto come quello che non manterrà. (Francisco de Quevedo)

Le promesse, come la crosta di pane cotta al forno, sono fatte per essere infrante. (Jonathan Swift)

Quando i fatti portano tempesta, le promesse cadono in terra come foglie secche. (Fabrizio Caramagna)

Le cose si rompono in continuazione. Bicchieri, piatti, unghie. Le promesse. I cuori. (Jodi Picoult)

Le piccole promesse in cui ci impegniamo prima di addormentarci, quando ci svegliamo sono già dimenticate. (Khaled Hosseini)

Stesi fianco a fianco, non osavamo parlare della prima volta, di quella promessa a cui entrambi avevamo creduto con tanto ardore e che, ormai era chiaro, non sarebbe stata mantenuta. (Emmanuel Carrère)

È facile trasformare un amico in nemico se non si mantengono le promesse. (San Girolamo)

Non dobbiamo promettere ciò che non dovremmo, per non essere chiamati a svolgere ciò che non possiamo. (Abraham Lincoln)

È inutile fare affidamento su tutto ciò che dice una persona quando è innamorata, ubriaca, o concorre per una carica. (Shirley MacLaine)

Nel bel mezzo di una grande gioia, non promettere niente a nessuno. Nel bel mezzo di grande rabbia, non rispondere alle lettere di nessuno. (Proverbio cinese)

Si tratta di una legge immutabile nel mondo degli affari che le parole sono parole, le spiegazioni sono spiegazioni, le promesse sono promesse, ma solo ciò che viene mantenuto è realtà. (Harold Geneen)

Se vuoi avere successo a questo mondo, prometti tutto e non mantenere nulla. (Napoleone Bonaparte)

Dove regna l’onore la parola data sarà sempre sacra. (Publilio Siro)

Chi dà presto quello che promette, dà due volte. (Giulio Cesare Croce)

Le promesse di certi uomini sono come sabbie mobili che viste da lontano sembrano solide e sicure ma si rilevano inconsistenti e insidiose. (Francois de La Rochefoucauld)

Perde il grazie, chi promette e ritarda. (Proverbio)

Quelli che sanno usare le parole sono affascinanti, quelli che sanno mantenerle sono irresistibili. (Rudy Zerbi)

Non promettere che mi scriverai, non promettere che chiamerai, promettimi che non ti dimenticherai. (One Direction)

Una promessa è una nuvola; l’adempimento è la pioggia. (Proverbio arabo)

La promessa data era una necessità del passato: la parola spezzata è una necessità del presente. (Niccolò Machiavelli)

Il modo migliore di mantenere la parola è di non darla mai. (Napoleone Bonaparte)

Bisogna avere buona memoria per poter mantenere le promesse. (Friedrich Nietzsche)

Alle donne piacciono i lanci di biancheria sporca, gli urli, le tragedie. Poi gli scambi di promesse. Io non ero molto bravo, con le promesse. (Charles Bukowski)

Ogni promessa non mantenuta è una nuvola senza pioggia, una spada senza filo, un albero senza frutto. (Zahiri di Samarcanda)

Frasi pungenti sulle promesse

Non ci sono solo frasi sulle promesse solenni e scritte da grandi autori, ma anche citazioni anonime ironiche e pungenti.