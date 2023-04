Quali sono le frasi sulle farfalle più belle di sempre? Ecco una selezione di citazioni sull’insetto affascinante per antonomasia.

Qual è l’insetto più amato da grandi e piccini? Senza ombra di dubbio, è la farfalla. Variopinta e affascinante, simboleggia tante cose, in primis la rinascita. Vediamo quali sono le frasi più belle sulle farfalle, da dedicare a se stessi o agli altri.

Le più belle frasi sulle farfalle

Insetti dai mille colori, le farfalle piacciono a tutti, grandi e piccini. E’ impossibile non restare affascinati da loro, dalle piroette che compiono attorno ai fiori. Per non parlare, poi, della loro vita: in media vivono un mese, ma alcune specie muoiono dopo poche ore e altre sfiorano l’anno. A prescindere dalla durata della loro esistenza, questi piccoli animaletti sono in grado di regalare un po’ di sano stupore a chiunque. Di seguito, una selezione di frasi sulle farfalle:

Frasi sulle farfalle

“Psiche”, anima in greco, significa anche “farfalla”. Nasciamo con un bruco di anima, il nostro lavoro è dargli ali e volo. (Alejandro Jodorowsky)

La potenza della farfalla è in questa

attitudine al volo,

che le concede prati di maestà

ed i volteggi facili nel cielo. (Emily Dickinson)

La farfalla che volteggia intorno alla lampada finché non muore è più ammirevole della talpa che vive in un buio cunicolo. (Khalil Gibran)

E le numerose farfalle come fugaci segni di punteggiatura in un flusso di coscienza senza inizio né fine, apparivano qua e là, per poi scomparire subito di nuovo. (Haruki Murakami)

La vita ti battezza con l’aria, con la luce delle farfalle, con la calma delle piante. (Antonino Ficili)

Vela grigia contro il cielo,

Farfalla grigia!

Hai un sogno dove andare

O voli ciecamente portata dal soffio del vento? (Dana Burnet)

Cade una foglia che pare tinta di sole, che nel cadere ha l’iridescenza di una farfalla. (Grazia Deledda)

La farfalla: un biglietto amoroso piegato in due che cerca l’indirizzo di un fiore. (Jules Renard)

Farfalle, falene… nomi che evocano prati fioriti, voli leggeri e tiepide sere di primavera e estate. (Caterina Gromis di Trana)

Belle e graziose, variegate e incantevoli, piccole ma avvicinabili, le farfalle ci portano verso il lato soleggiato della vita. Perché ognuno di noi merita un po’ di sole. (Jeffrey Glassberg)

Quando si scrive delle donne, bisogna intingere la penna nell’arcobaleno e asciugare la pagina con la polvere delle ali delle farfalle. (Denis Diderot)

La farfalla non conta gli anni ma gli istanti: per questo il suo breve tempo le basta. (Rabindranath Tagore)

Vorrei quasi che fossimo farfalle e vivessimo appena tre giorni d’estate, tre giorni così con te li colmerei di tali delizie che cinquant’anni comuni non potrebbero mai contenere. (John Keats)

D’un tratto si fece buio come per il temporale.

Io ero in una stanza che conteneva tutti gli istanti

un museo di farfalle (Tomas Tranströmer)

Vivere non è abbastanza, disse la farfalla, uno deve avere il sole, la libertà, e un piccolo fiore. (Hans Christian Andersen)

Le farfalle hanno una grazia incantevole, ma sono anche le creature più effimere che esistano. Nate chissà dove, cercano dolcemente solo poche cose limitate, e poi scompaiono silenziosamente da qualche parte. (Haruki Murakami)

La farfalla è un fiore di volo, il fiore una farfalla ancorata a terra. (Ponce Denis Écouchard Lebrun)

Tante ali di farfalla da piegare i fiori. (Ogiwara Seisensui)

Come quando una farfalla si posa su un fiore e ti racconta chi sei. (Fabrizio Caramagna)

Aforismi sulle farfalle: citazioni da dedicare a se stessi o agli altri

Le farfalle simboleggiano la rinascita, la trasformazione, la speranza, il coraggio, la bellezza ma anche l’inconsistenza della felicità. Di seguito, una selezione di citazioni da utilizzare all’occorrenza:

Aforismi sulle farfalle

Le farfalle non riescono a vedere le proprie ali. Non riescono a vedere quanto davvero sono belle. Anche le persone sono così. (Naya Rivera)

Farfalla di sogno, assomigli alla mia anima, e assomigli alla parola malinconia. (Wislawa Szymborska)

Per un istante la farfalla che arde nella mia lampada si fa d’oro. (Alejandro Jodorowsky)

Quello che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla. (Lao Tzu)

La felicità è come una farfalla: se l’insegui non riesci mai a prenderla, ma se ti metti tranquillo può anche posarsi su di te. (Nathaniel Hawthorne)

Il segreto è non correre dietro alle farfalle. È curare il giardino perché esse vengano da te. (Mario Quintana)

Quel giorno lei rise di gusto e le sue risate si diffusero nell’aria. Pensai alle farfalle. Sarebbero state così colorate se, da qualche parte, non ci fosse stato qualcuno che rideva? (Fabrizio Caramagna)

L’amore: una farfalla che ti si posa un attimo sulla testa e ti rende tanto più ridicolo quanto maggiore è la sua bellezza (Giorgio Gaber)

Noi siamo come farfalle che svolazzano per un giorno pensando che sia per l’eternità. (Carl Sagan)

Perché sono belle le farfalle? Non certo per il piacere dell’uomo, come pretendevano gli avversari di Darwin: esistevano farfalle almeno cento milioni di anni prima del primo uomo. Io penso che il nostro stesso concetto della bellezza, necessariamente relativo e culturale, si sia modellato nei secoli su di loro, come sulle stelle, sulle montagne e sul mare. (Primo Levi)

Non c’è nulla in un bruco che ti dica che sta per diventare una farfalla. (Richard Buckminster Fuller)

Il bruco fa tutto il lavoro, ma è la farfalla che si prende tutta la pubblicità. (George Carlin)

E se diventi farfalla

nessuno pensa più

a ciò che è stato

quando strisciavi per terra

e non volevi le ali. (Alda Merini)

Chi vi salverà?

Frantumate il bozzolo e uscite fuori come la farfalla meravigliosa,

come l’anima libera. (Swami Vivekananda)

Davvero la farfalla è venuta alla luce per caso? Come fa il caso a spiegarne la bellezza, lo sfarzo cromatico, la tenera leggerezza? (Fausto Gianfranceschi)

Ma la suggestione delle farfalle non nasce solo dai colori e dalla simmetria: vi concorrono motivi più profondi. Non le definiremmo altrettanto belle se non volassero, o se volassero diritte come le api, o se pungessero, o soprattutto se non attraversassero il mistero conturbante della metamorfosi: quest’ultima assume ai nostri occhi il valore di una messaggio mal decifrato, di un simbolo e di un segno. (Primo Levi)

Una volta Chuang Tzu sognò che era una farfalla svolazzante e soddisfatta della sua sorte, e ignara di essere Chuang Tzu. Bruscamente si risvegliò, e si accorse con stupore di essere Chuang Tzu. Non seppe più allora se era Tzu che sognava di essere una farfalla, o una farfalla che sognava di essere Tzu. (Chuang Tzu)

