Cosa significa essere un genitore medusa? Vediamo in cosa consiste questo modello genitoriale e cosa dicono gli esperti.

Da qualche tempo a questa parte si fa un gran parlare dei genitori medusa: vi siete mai chiesti cosa significa? Si tratta di un modello genitoriale che sta riscuotendo un grande successo, tanto che è stato approvato anche dagli esperti. Vediamo in cosa consiste.

Cosa significa essere un genitore medusa?

Avete mai sentito parlare dei genitori medusa? Chiamati in inglese Jellyfish Parenting, mamme e papà che sposano questo stile di vita si approcciano ai pargoli in modo aperto e comprensivo. Prendendo spunto dalla sinuosità, dalla morbidezza e dalla flessibilità dei movimenti della medusa, cercano di crescere i figli dialogando e confrontandosi con loro, senza tenere fede a schemi rigidi e quasi sempre inutili. In sostanza, i genitori si impegnano per instaurare un clima di serenità, dove le opinioni e le emozioni dei bambini vengono accolte e rispettate.

Nelle famiglie Jellyfish Parenting, sia adulti che bimbi sono liberi di essere se stessi. Le mamme e i papà restano coloro che dettano le regole e definiscono i limiti, ma non sono autoritari ed oppressivi nei confronti dei pargoli. In questo modo, i figli cresceranno senza le ansie legate alle aspettative dei genitori e, soprattutto, si sentiranno autorizzati a compiere scelte in base alla propria volontà. Alla base, ovviamente, ci deve essere una estrema fiducia e una grande predisposizione all’ascolto.

Genitori medusa: cosa dicono gli esperti?

Secondo gli esperti, mamme e papà medusa rappresentano il modello genitoriale vincente. Si approcciano ai figli in modo fluido, adeguandosi alle circostanze, senza avere uno schema di comportamento rigido e opprimente. Sia chiaro, questo non significa che i genitori non debbano essere una presenza fissa nella vita dei pargoli o un sostengo per loro. Semplicemente, lasciano liberi i bambini di sperimentare e sbagliare, così da spingerli a trovare una modalità propria di stare al mondo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG