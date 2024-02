Quali sono le migliori frasi sulla tempesta? Vi presentiamo una selezione di citazioni per imparare ad apprezzare anche le burrasche.

Nella vita, si sa, le burrasche sono all’ordine del giorno. Appena si raggiunge l’età della ragione, o poco più avanti, tutti gli individui si rendono conto che l’esistenza non è rose e fiori come si pensava. Eppure, anche i momenti bui servono a qualcosa. Vediamo quali sono le migliori frasi sulla tempesta.

Le più belle frasi sulla tempesta

Dalle tempeste, anche quelle più brutte, si esce. Basta solo un po’ di pazienza, un pizzico di coraggio e tanto amor proprio. Come può una condizione atmosferica descrivere alla perfezione i moti dell’anima? Provate a pensare ad una burrasca improvvisa, che arriva a oscurare il luminoso cielo estivo. Sembra distruggere ogni cosa, tanta è la sua forza.

Eppure, una volta passata, tutto torna ad essere come prima. Certo, ci possono essere danni più o meno importanti, ma la vita riprende a scorrere e pian piano si torna alla normalità. Forse è proprio per questo che la tempesta è diventata una metafora utilizzata fin dalla notte dei tempi per parlare dei tumulti dell’esistenza. Di seguito, vi proponiamo una selezione di frasi per riflettere sull’importanza della burrasca:

È durante la tempesta che conosciamo il navigatore. (Lucio Anneo Seneca)

Ci sono alcune cose che impari meglio nella calma, e altre nella tempesta. (Willa Cather)

Solo gli inquieti sanno com’è difficile sopravvivere alla tempesta e non poter vivere senza. (Emily Brontë)

Sfiora la mie costole con le dita. Chiudile come si chiude una finestra e lascia tutta la tempesta all’esterno. (Fabrizio Caramagna)

Il destino sussurra al guerriero “Non puoi sopportare la tempesta“. Il guerriero gli ribatte sussurrando “Io sono la tempesta”. (Anonimo)

Sono nata il ventuno a primavera, ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle potesse scatenar tempesta. (Alda Merini)

Battere le ali contro la tempesta avendo fede che dietro questo tumulto splenda il sole. (Virginia Woolf)

Volgi il volto verso il sole, ma gira la schiena alla tempesta (Proverbio irlandese)

Una sorella è colei che ti dà l’ombrello nella tempesta e poi ti accompagna a vedere l’arcobaleno. (Karen Brown)

Che lingua parla il vento? Di che nazionalità è una tempesta? Da quale paese viene la pioggia? Di che colore è un fulmine? (Fabrizio Caramagna)

L’amore non può essere solo istituzione, rifugio sicuro, una casa dove riposare; deve essere sempre anche una tempesta che ci sa dare il brivido dell’assoluto, lo stupore del nuovo, il terrore della perdita e una felicità misteriosa, meravigliosa e divina. (Francesco Alberoni)

A volte entri dentro delle tempeste che ti scuotono e non hai protezioni né maschere, ma solo dignità, e spesso soccombi, ma vuoi mettere il profumo di pulito che ti resta addosso. (Fabrizio Caramagna)

Ma d’altra parte, mentre voi siete così diversi e cambiate mille volte a seconda delle idee e delle risate degli altri, io invece resterò sempre cupa, nero tempesta, viola. (Virginia Woolf)

Dopo ogni tempesta il sole sorriderà, per ogni problema c’è una soluzione, e il dovere inalienabile dell’anima è di essere di buon umore. (William R. Alger)

La mia costanza è il mare e la mia bussola è la tempesta, nell’amore non getto l’ancora in nessun porto, il mio corpo è il viaggio e la mia morte è nel fermarmi. (Joumana Haddad)

La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. (Vivian Greene)

Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e a uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero. Ma su un punto non c'è dubbio. Ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi era entrato. (Haruki Murakami)

La tempesta è capace di distruggere i fiori ma è incapace di danneggiare i semi. (Khalil Gibran)

I pescatori sanno che il mare è pericoloso e le tempeste terribili, ma non hanno mai considerato quei pericoli ragioni sufficienti per rimanere a terra. (Vincent Van Gogh)

Le tempeste dell’anima sono peggiori delle tempeste di sabbia. (Proverbio africano)

Aveva la strana abitudine di non raccontare nulla. Aveva la tempesta dentro e nessuno lo notava. (Cesare Pavese)

Dopo la tempesta torna sempre il sole: citazioni che danno forza

Poeti, scrittori, cantanti, tutti hanno rivolto pensieri, citazioni, canzoni e perfino interi libri ai moti dell’anima. In ognuno di loro potreste trovare metafore con la burrasca. Di seguito, una selezione di frasi sulla tempesta: