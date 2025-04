Calcutta: le più belle frasi tratte dalle sue canzoni

Vi proponiamo una selezioni delle più belle frasi tratte dalle canzoni di Calcutta, uno degli artisti indie più amati in Italia.

Edoardo D’Erme, in arte Calcutta, è senza dubbio uno dei cantautori più amati del panorama musicale italiano contemporaneo. Ha conquistato il cuore di migliaia di ascoltatori grazi a brani come “Paracetamolo” e “Oroscopo“: ecco quali sono le frasi più belle tratte dalle sue canzoni.

Le frasi più belle delle canzoni di Calcutta

Classe 1989, Calcutta si è affermato nel panorama indie grazie alla sua abilità nel tradurre emozioni complesse come l’amore in parole semplici e dirette. Con tre album all’attivo, è uno dei cantautori più apprezzati in Italia. Ecco una selezione delle frasi più belle tratte dai suoi brani:

E non mi importa se non mi ami più | e non mi importa se non mi vuoi bene | dovrò soltanto reimparare a camminare. (Cosa mi manchi a fare)

Negli occhi ho una botte che perde | e lo sai perché| perché mi sono innamorato | mi ero addormentato di te. (Pesto)

Ti chiedo scusa se non è lo stesso di tanti anni fa, | leggo il giornale e c’è Papa Francesco | e il Frosinone in Serie A. (Frosinone)

Non ho lavato i piatti con lo Svelto e questa è la mia libertà. (Frosinone)

Dai non fa niente, mi richiamerai da un call center | e io ti dirò | lo sai che io ti dirò | Uè deficiente. (Pesto)

Lo sai che la Tachiprina 500 | se ne prendi due diventa mille | si vede che hai provato qualcosina, | parlano, parlano le tue pupille | e adesso che mi prendi per la mano vacci piano | che se mi stringi così | io sento il cuore a mille. (Paracetamolo)

Vado di corsa e non so il perché | e mi giro a guardare se perdo parti di me. (Frosinone)

Ci incontreremo a Venezia | ci sposeremo a Pomezia | dove tutto è impersonale. (Pomezia)

Esco o non esco? | Fuori è caldo, ma è normale ad agosto | non ci penso, ma poi sudo lo stesso | un’ombra sul soffitto mi ha lasciato nei sospiri nel letto |un filo di voce, un filo di ferro dentro l’orecchio. (Pesto)

Mi prenderò un gelato con il tuo sapore. (Cosa mi manchi a fare)

Guerra persa | non ero mai finito a letto con una di destra | e mano per la mano mi dicevi: “Senti che tristezza”. (Controtempo)

E ho fatto una svastica in centro a Bologna | ma era solo per litigare | non volevo far festa e mi serviva un pretesto | per lasciarti andare. (Gaetano)

Smettila di litigare | metti le scarpe più brutte che ti porto a ballare | fammi vedere i calci sui denti | che non mi riesci più a dare. (Kiwi)

Frasi sull’amore

Della vita privata di Calcutta si sa pochissimo, perchè il cantautore non apprezza i gossip e ci tiene a tutelare la sua privacy. Sui social compare sempre da solo e ad oggi non si sa se sia single o in una relazione. Nonostante questo, le sue canzoni più apprezzate sono proprio quelle che parlano d’amore. Di seguito vi proponiamo un’altra selezioni di frasi tratte dai suoi brani: