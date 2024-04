Vi presentiamo una selezione di belle frasi sull’istinto per riflettere sulla forza della cosiddetta prima impressione “a pelle”.

Avete dei dubbi sul vostro istinto? Male, perché non sbaglia quasi mai. Certo, a volte il suo ‘suggerimento’ può far paura, ma vale sempre la pena fidarsi. Vi proponiamo una selezione di frasi sull’istinto per riflettere o per avere la spinta che vi manca.

Le più belle frasi sull’istinto

L’istinto non sbaglia mai, o quasi. Il termine deriva dal latino in-stinguere che letteralmente significa pungere, premere. La parola indica un impulso viscerale, una propensione spontanea e immediata, la classica prima impressione “a pelle“. Ecco perché l’istinto difficilmente può deludere. A volte, però, si fa fatica a seguire la via che vi suggerisce la vostra parte più interna e si sceglie l’altra solo perché, all’apparenza, appare come più comoda/sicura. Per riflettere, vi proponiamo una selezione di belle frasi sull’istinto:

Un leader o un uomo d’azione in caso di crisi agisce quasi sempre inconsciamente e poi pensa delle ragioni del suo gesto. (Jawaharlal Nehru)

L’istinto è una cosa meravigliosa. Esso non può essere né spiegato né ignorato. (Agatha Christie)

Compito dell’istinto è quello di precederci sempre di mezzo passo. (Helena Anahva)

La scienza non serve che a verificare le scoperte dell’istinto. (Jean Cocteau)

Di regola, le grandi decisioni della vita umana hanno a che fare più con gli istinti e altri misteriosi fattori inconsci che con la volontà cosciente, le buone intenzioni, la ragionevolezza. (Carl Gustav Jung)

Perché tutte le decisioni che prendi, tutte le scelte che fai sono determinate, si crede, dal libero arbitrio, ma anche questa è una balla. Sono determinate da qualcosa dentro di te che è innanzitutto il tuo istinto, e poi da qualcosa che gli indiani chiamano il karma accumulato fino ad allora. (Tiziano Terzani)

Di solito l’istinto ti dice quel che devi fare molto prima di quanto occorra alla tua mente per capirlo. (Edmund Burke)

È che in certi momenti vuoi fregartene delle parole, dei pensieri, della prudenza. A volte vuoi dare tutto in mano all’istinto. (Fabrizio Caramagna)

La riflessione mostra mille sentieri. L’istinto solo il tuo. (Anonimo)

Il volgo non definisce intelligenti che le azioni dell’intelligenza al servizio dell’istinto. (Nicolás Gómez Dávila)

I saggi sono istruiti dalla ragione; le menti comuni dall’esperienza; gli stupidi dalla necessità; e i bruti dall’istinto. (Cicerone)

I nostri istinti sono come i topi che mangiano voraci i loro veleni sempre inseguendo il male che li asseta e, se bevono, muoiono. (William Shakespeare)

La nostra civiltà è ancora in una fase intermedia: non del tutto bestia, perché non è più interamente guidata dall’istinto; non del tutto umana, perché non è ancora interamente guidata dalla ragione. (Theodore Dreiser)

Passiamo metà della nostra vita a reprimere impulsi. L’altra metà a convincerci che non li abbiamo repressi. (Michelangelo Cammarata)

Del nostro istinto di mammiferi protettori hanno tratto vantaggio le religioni e lo Stato. La metafora del padre e della madre è il loro grande affare. (Benjamin Barajas)

E’ quasi impossibile conciliare le esigenze dell’istinto sessuale con quelle della civiltà. (Sigmund Freud)

L’istinto è il naso della mente. (Delphine Gay de Girardin)

Gli istinti influenzano parecchio le tue decisioni, sono l’effetto di una parte del tuo cervello molto arcaica, che può entrare in conflitto con la tua coscienza. Il comportamento è una continua lotta tra pulsioni e coscienza, tra inconscio e conscio. (Matteo Mainetti)

Noi giochiamo il senso della nostra vita ad un tavolo dove sono presenti i nostri istinti sotto forma delle icone che li rappresentano: Eros, il signore dei desideri; Narciso, l’amore verso di sé; il Caso, la fatalità; Edipo, la trasgressione. E infine la Morte. (Eugenio Scalfari)

L’istinto ha sempre ragione: basta saperlo ascoltare

L’istinto parla chiaro, ma bisogna saperlo ascoltare senza alcun tipo di pregiudizio. Soltanto con il cuore aperto e la mente sgombera si può cogliere quell’impulso viscerale senza fraintenderlo. Di seguito, vi presentiamo un’altra selezione di belle frasi sull’istinto: