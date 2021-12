Quali sono le frasi sul ricominciare più belle di sempre? Diamo uno sguardo agli aforismi e alle citazioni che spingono a tornare a vivere.

Le frasi sul ricominciare possono essere rivolte ad altri o a noi stessi. Tutti, nel corso della vita, attraversano uno o più periodi in cui si ha bisogno di una spinta per tornare a vivere e le citazioni possono davvero essere d’aiuto. Diamo uno sguardo agli aforismi più belli di sempre, quelli che, con poche righe, riescono a lasciare il segno.

Frasi sulla voglia di ricominciare: le più belle di sempre

Gli aforismi sul ricominciare sono provvidenziali, soprattutto nei cosiddetti periodi ‘no’. Inutile fingere, i momenti in cui sembra impossibile vedere la luce in fondo al tunnel capitano a tutti. Qualcuno riesce a trovare la forza di andare avanti in modo autonomo, mentre altri hanno bisogno di quella spinta in più. E’ proprio a quest’ultimi che sono rivolte le frasi per ricominciare una nuova vita. Che siano citazioni di autori famosi o pensieri scritti da anonimi poco conta, l’importante è che siano d’aiuto. Di seguito, una selezione degli aforismi più belli di sempre:

Frasi sul ricominciare: le più belle

Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre. (José Saramago);

Ogni giorno è una nuova opportunità per ricominciare. Ogni giorno è il vostro compleanno. (Dalai Lama);

Nessuno può tornare indietro e ricominciare da capo, ma chiunque può andare avanti e decidere il finale. (Karl Barth);

Non serve strappare le pagine della vita, basta saper voltar pagina e ricominciare. (Jim Morrison);

Cadi sette volte, rialzati otto. (Proverbio giapponese);

La grande colpa dell’uomo non sono le sue cadute. La grande colpa dell’uomo è che può ricominciare in ogni momento e non lo fa. (Martin Buber);

voglio una stella che sia tutta mia extraterrestre vienimi a cercare voglio un pianeta su cui ricominciare. (Eugenio Finardi); Bisognerebbe ricominciare dall’inizio ogni giorno. Dirsi addio e perdersi di vista. E poi subito cercarsi e ritrovarsi. Bisognerebbe vivere soltanto di inizi. Come due sconosciuti, che si hanno senza aversi mai del tutto. (Fabrizio Caramagna);

Ti aspetterò, ti scriverò, ti perderò ancora mille volte ancora. Ti scorderò, ti rivedrò, ti abbraccerò di nuovo per ricominciare. (Max Gazzè);

Ricorda, quando i tuoi piani falliscono, che la sconfitta temporanea non è un fallimento permanente. Significa soltanto che i tuoi piani non erano validi. Crea altri progetti. Ricomincia tutto da capo. (Napoleon Hill);

La sua vita era stata disordinata e confusa da allora, ma se riusciva una sola volta a ritornare a un certo punto di partenza e ricominciare lentamente tutto daccapo, sarebbe riuscito a capire qual era la cosa che cercava. (Francis Scott Fitzgerald);

Il fallimento è solo l’opportunità più intelligente per ricominciare (Henry Ford).

Frasi per ricominciare a vivere

Le frasi sul ripartire possono essere utili anche quando si parla di relazioni finite. Che siano arrivate al capolinea in modo pacifico o meno, si tratta pur sempre di una rottura e, di conseguenza, di un cambiamento, di una ripartenza. Non è mai semplice aprire un nuovo capitolo della propria vita, ma la forza non deve mai mancare. Di seguito una selezione di frasi per ricominciare un amore:

Frasi sul ricominciare a vivere

Ho imparato a brindare alle porte che si chiudono, alle strade che si interrompono, alle storie che si concludono. Perché è nella fine delle cose che si annidano i nuovi inizi e ricomincia tutto. (Anonimo);

Aveva sentito un’urgenza irresistibile di ricominciare da capo la vita con lui per dirsi tutto quello che non si erano detti, e di rifare bene qualsiasi cosa avessero fatto male nel passato. Ma dovette arrendersi all’intransigenza della morte.

(L’amore ai tempi del colera di Gabriel Garcia Marquez);

Trasformo la rabbia in forza, la forza in passione, la passione in amore, l'amore in delusione, la delusione in rabbia. E ricomincio. (Anonimo);

Dopo aver fatto sempre la stessa cosa nello stesso modo per due anni, inizia a guardarla con attenzione. Dopo cinque anni, guardala con sospetto. E dopo dieci anni, gettala via e ricomincia di nuovo tutto. (Alfred Edward Perlman);

Il bacio colpisce come la folgore, l’amore passa come un temporale, poi la vita torna a calmarsi come il cielo e ricomincia come prima. Si può ricordare una nuvola? (Guy de Maupassant);

In amore, solo gli inizi hanno fascino. Non mi sorprende che si provi piacere a ricominciare spesso. (Charles-Joseph de Ligne);

Per vivere con onore bisogna struggersi, turbarsi, battersi, sbagliare, ricominciare da capo e buttar via tutto, e di nuovo ricominciare a lottare e perdere eternamente. La calma è una vigliaccheria dell’anima. (Lev Tolstoj);

Se potessi ricominciare da capo, farei esattamente lo stesso. E così farebbe ogni uomo che ha l’ambizione di definirsi tale. (Nelson Mandela);

Che cosa vuol dire ricominciare? Per l’anima noi non siamo né inizio, né fine: tutta la nostra vita si svolge fuori dal tempo. Non c’è niente da ricominciare. (Raffaele Morelli);

Bisogna continuamente ricominciare dalla fine. (Stanislaw Jerzy Lec).

Le citazioni per ricominciare, ovviamente, non sono finite qui. Dare uno sguardo alle frasi sul tempo che passa può rappresentare uno stimolo in più.

