Il lavoro nobilita l’uomo, ma qualche volta può anche condurlo all’esaurimento nervoso. Sia chiaro, la mansione perfetta non esiste, ma si possono spendere energie affinché la propria mansione sia soddisfacente, sia dal punto di vista pratico che emotivo. Abbiamo selezionato alcune frasi sul lavoro utili a riflettere.

Le più belle frasi sul lavoro: citazioni famose

“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società“, recita l’articolo 4 della Costituzione. Purtroppo, non sempre ciò accade. Al giorno d’oggi, non tutti hanno la possibilità di accedere ad una professione, di qualunque tipo essa sia. Non solo, spesso quanti lavorano non sono affatto soddisfatti della propria mansione. Eppure, è fondamentale svolgere un lavoro che dia soddisfazioni e farlo all’interno di un ambiente che non sia ostile. Di seguito, una selezione di citazioni famose per riflettere un po’:

Chiesero un giorno a Sigmund Freud di sintetizzare la sua “ricetta” per difendere l’uomo dai mali oscuri che affiorano dal profondo. “Lieben und arbeiten”, “amare e lavorare” fu la risposta del fondatore della psicoanalisi. È, guarda caso, la stessa formula proposta all’uomo dal Nuovo Testamento, che pone al centro del suo messaggio amore e lavoro. (Vittorio Messori)

Non è il benessere né lo splendore, ma la tranquillità e il lavoro, che danno la felicità. (Thomas Jefferson)

Il lavoro non mi piace – non piace a nessuno – ma mi piace quello che c’è nel lavoro: la possibilità di trovare se stessi. La propria realtà – per se stessi, non per gli altri – ciò che nessun altro potrà mai conoscere. (Joseph Conrad)

La cosa più importante di tutta la vita è la scelta di un lavoro, ed è affidata al caso. (Blaise Pascal)

Il lavoro allontana da noi tre grandi mali: la noia, il vizio e il bisogno. (Voltaire)

Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero. (Aristotele)

Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo. (Leo Longanesi)

Per uccidere un uomo, non serve togliergli la vita, basta togliergli il lavoro. (Pino Aprile)

Siamo più vicini alle formiche che alle farfalle. Pochissime persone possono sopportare molto tempo libero. (Gerald Brenan)

L’uomo che si vergogna del suo lavoro non può avere rispetto di se stesso. (Bertrand Russell)

La vita ha due doni preziosi: la bellezza e la verità. La prima l’ho trovata nel cuore di chi ama e la seconda nella mano di chi lavora. (Khalil Gibran)

Il lavoro dovrebbe essere una grande gioia ed è ancora per molti tormento, tormento di non averlo, tormento di fare un lavoro che non serva, non giovi a un nobile scopo. (Adriano Olivetti)

L’amore e il lavoro sono per le persone ciò che l’acqua e il sole sono per le piante. (Jonathan Haidt)

Per rendere un uomo felice, riempi le sue mani di lavoro, il suo cuore di affetto, la sua mente con uno scopo, la sua memoria con conoscenze utili, il suo futuro di speranza, e il suo stomaco di cibo. (Frederick E. Crane)

Uno dei sintomi dell’arrivo di un esaurimento nervoso è la convinzione che il proprio lavoro sia tremendamente imponente. Se fossi un medico, prescriverei una vacanza a tutti i pazienti che considerano importante il loro lavoro.” (Bertrand Russell)

Il Lavoro consiste in qualsiasi cosa una persona sia costretta a fare, mentre il Gioco consiste in qualsiasi cosa quella stessa persona non sia affatto costretta a fare. (Mark Twain)

Tu vendi il tuo tempo, le tue giornate, per cui lo stipendio che ti danno è una sorta di ricompensa perché ti hanno rubato qualcosa. (Tiziano Terzani)

Smetti di spendere del tempo che vale dollari in lavori da un penny. (Mary Kay Ash)

Ogni mattina mi sveglio e spulcio la lista Forbes degli uomini più ricchi del mondo. Non ci sono, così vado a lavorare. (Robert Orben)

Il lavoro è una manna quando ci aiuta a pensare a quello che stiamo facendo. Ma diventa una maledizione nel momento in cui la sua unica utilità consiste nell’evitare che riflettiamo sul senso della vita. (Paulo Coelho)

Loro parlano della dignità del lavoro. Balle. La dignità è nel tempo libero. (Herman Melville)

Perciò l’operaio solo fuori dal lavoro si sente presso di sé, e si sente fuori di sé nel lavoro. (Karl Marx)

Il lavoro è il rifugio di quelli che non hanno nient’altro di meglio da fare. (Oscar Wilde)

Il lavoro è un’ottima cosa per l’uomo: lo distrae dalla sua vita, gli impedisce di vedere quell’altro essere che è sé stesso e che gli rende spaventosa la solitudine. (Anatole France)

Non tutti lavorano in ufficio, compresi quelli che ci lavorano. (Jim Davidson)

Il lavoro non è più rispettabile dell’alcool, e serve esattamente allo stesso scopo: distrae semplicemente la mente. (Aldous Huxley)

Gran parte di quello che definiamo “management” consiste nell’ostacolare il lavoro degli altri. (Peter Drucker)

Mi piace il lavoro, mi affascina completamente. Potrei rimanere seduto per ore a guardare qualcuno che lavora. (Jerome K. Jerome)

È per me uguale se una persona proviene dalla prigione di Sing Sing o da Harvard. Io assumo un uomo, non la sua storia. (Henry Ford)

Al lavoro, pensi ai bambini che hai lasciato a casa. A casa, pensi al lavoro che hai lasciato incompleto. Una tale lotta si scatena dentro di te. Il tuo cuore è lacerato. (Golda Meir)

Frasi sul lavoro: aforismi d’autore

Il lavoro è fondamentale. Non consente solo di provvedere al proprio sostentamento, ma è rappresenta anche una vera e propria terapia nei momenti più bui. Ecco perché non si dovrebbe mai dimenticare quanto sia importante.

Prima dei 30 anni, troppo giovane, senza esperienza. Dopo i 50 anni, troppo vecchio, troppo caro. Per molti la speranza di lavoro è di 20 anni contro una speranza di vita di 100 anni. (Bernard Pivot)

Felice colui che ha trovato il suo lavoro; non chieda altra felicità. (Thomas Carlyle)

In fin dei conti il lavoro è ancora il mezzo migliore di far passare la vita. (Gustave Flaubert)

Non devono esserci poveri e non c’è peggiore povertà di quella che non ci permette di guadagnarci il pane, che ci priva della dignità del lavoro. (Papa Francesco)

Fare il ministro del lavoro in un paese dove il lavoro non c’è, è come fare il bidello di una scuola a Ferragosto! (Maurizio Crozza)

L’Italia è una Repubblica fondata sullo stage. (Beppe Severgnini)

Felici quelli che sono fatti per quello che fanno. E’ la prima felicità in terra. (Fabrizio Caramagna)

Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita (Confucio)

Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice. (Umberto Saba)

Mi piace fare il presidente. La paga è buona e posso andare al lavoro a piedi. (John F. Kennedy)

Hai raggiunto il successo nel tuo campo quando non sai se quello che stai facendo è lavoro o gioco. (Warren Beatty)

Quando vai al lavoro, se il tuo nome è sull’edificio sei ricco. Se ce l’hai sulla scrivania, fai parte del ceto medio. E invece se ce l’hai sulla camicia sei povero. (Rich Hall)

Chi lavora stando seduto è pagato di più di chi lavora stando in piedi. (Ogden Nash)

Il lavoro più facile del mondo è quello del medico legale. Interventi chirurgici su persone decedute: che cosa potrebbe andarti storto? Sentirne ancora il battito? (Dennis Miller)

Non ci sono lavoro stupidi, è evidente… Ma ce ne sono di quelli che vengono lasciati agli altri. (Miguel Zamacoïs)

Il lavoro nobilita l’uomo e arricchisce qualcun altro. (Michelangelo Cammarata)

Presto non ci sarà nessuna divisione fra il lavoro e il tempo libero. Ogni cesso verrà dotato di unità interna, con computer, email e webcam, così nessuno sarà mai disconnesso o non contattabile. (Irvine Welsh)

Più lunga è la qualifica, meno importante è il lavoro. (George Mc Govern)

Un uomo felice è colui che durante il giorno, a causa del suo lavoro, e durante la notte, a causa della fatica, non ha il tempo di pensare alle sue cose. (Gary Cooper)

Bisogna lavorare, se non per gusto, almeno per disperazione. Infatti, tutto ben considerato, lavorare è meno noioso che divertirsi. (Charles Baudelaire)

Quando qualcuno mette troppo entusiasmo nel suo lavoro, ho sempre l’impressione che sprechi più tempo ad entusiasmarsi che a lavorare. (Antonio Amurri)

Trova un lavoro che ti piaccia ed avrai cinque giorni in più per ogni settimana. (H. Jackson Brown Jr)

Non c’è lavoro che un uomo possa fare che non sia dignitoso – se lo fa nel modo giusto. (Bill Cosby)

Sia che tu ci stia sei settimane, sei mesi o sei anni, lascialo sempre meglio di quando l’hai trovato. (Jim Rohn)

