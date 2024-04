Vi proponiamo una selezione di belle frasi sul fascino, utili per riflettere sul potere della seduzione in ogni campo.

E’ inutile mentire, il fascino nella vita serve e torna utile in ogni campo. Vi proponiamo una selezione di frasi sul tema, scritti da grandi autori, che possono avere un duplice scopo: riflettere sull’argomento o aiutarvi a sbocciare.

Le più belle frasi sul fascino

Tutti vorrebbero avere più fascino: quanti lo negano, mentono. Qualcuno nasce con il cosiddetto potere di seduzione, mentre altri devono faticare parecchio per farsi notare anche solo un po’. Eppure, basterebbe credere in se stessi per avere quella marcia in più necessaria per emergere in ogni campo. Vi proponiamo una selezione di belle frasi sul fascino per riflettere sull’argomento:

L’abito non fa il fascino. È il fascino che fa elegante il vestito. (Giovanni Gurisatti)

E’ assurdo dividere le persone in buone e cattive. La persone o sono affascinanti o sono noiose. (Oscar Wilde)

Il fascino non è conoscibile, né dimostrabile “scientificamente”, ma è universalmente condiviso: evidente sotto gli occhi di tutti. Si riconosce subito. Si impone anzi. E soggioga. (Giovanni Gurisatti)

Il sex appeal è al cinquanta per cento ciò che hai e al cinquanta per cento ciò che la gente crede tu abbia. (Sophia Loren)

La modestia è l’arte delicata di migliorare il tuo fascino fingendo di non esserne a conoscenza. (Oliver Herford)

È una sorta di fluorescenza in una donna. Se ha fascino, non ha bisogno di nient’altro; se non ce l’ha, tutto il resto non serve a molto. (James Matthew Barrie)

Il fascino è arbitrario: la bellezza è qualche cosa di più reale e di più indipendente dal gusto e dall’opinione. (Jean de La Bruyère)

Per quanto noioso sia il tema che tratta, l’intelligenza affascina. (Nicolás Gómez Dávila)

Il vero fascino viene dall’imperfezione, da un qualche difetto, che distingue la donna da una bambola gonfiabile, da una replicante. (Massimo Fini)

La bellezza del corpo e del viso umani svanisce per sempre nel corso della nostra vita, ma la loro evanescenza dà loro solo un nuovo fascino (Sigmund Freud)

Non toglietemi le mie rughe, ci ho messo una vita a farle. (Anna Magnani)

Il volto di una donna bellissima può avere dei difetti che non fanno che rendere più profondo il suo fascino. (Henry James)

Ci sono cose che non puoi simulare. L’empatia, per esempio, come pure il buon gusto, l’attitudine al bello, il fascino innato, il metro della parola, il senso del ritmo, la musica dentro. Cose così: o ce le hai oppure no. Cose che svelano ciò che ometti di te. (Andrea Lerario)

Una donna affascinante è l’inferno dell’anima, il purgatorio del portafoglio, ed il paradiso degli occhi. (Bernard le Bovier de Fontenelle)

Un uomo può essere basso e tarchiato e quasi calvo ma se ha passione, piacerà alle donne. (Mae West)

Carisma: quel misterioso non-so-che, appannaggio dei miliardari calvi e noiosi. (Sam Ewing)

La giovinezza senza la bellezza ha pur sempre del fascino; la bellezza senza la giovinezza non ne ha alcuno. (Arthur Schopenhauer)

A prima vista, certo, il suo modo di fare non colpisce; e fisicamente non può certo definirsi bello, fino a quando non si percepisce l’espressione dei suoi occhi, che sono insolitamente belli, e la generale dolcezza del volto. (Jane Austen)

Frasi sul fascino firmate da grandi autori

Le frasi sul fascino sono utili per riflettere sull’argomento, ma possono anche servire per sbloccare il proprio potere di seduzione. Di seguito, un’altra selezione di citazioni di grandi autori: