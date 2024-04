Una vita senza divertimento è sprecata. ecco le più belle frasi sul tema, utili per ricordarsi che il sorriso è la medicina migliore.

Nella vita di ogni persona, a prescindere dall’età, non dovrebbe mai mancare una buona dose di divertimento. Ovviamente, è impossibile essere spensierati tutti i giorni, ma almeno una volta a settimana bisognerebbe staccare la spina e abbandonarsi alla spensieratezza. Vi proponiamo una selezione di frasi per riflettere sull’argomento.

Le più belle frasi sul divertimento

Non tutti hanno la stessa idea di divertimento, ma questo non significa che il piacere che si prova nei momenti di spensieratezza sia diverso. Qualcuno trae gioia da una serata con gli amici, altri leggendo un libro o guardando una serie tv. A prescindere dal modo di divertirsi, bisogna tenere bene a mente che staccare la spina, di tanto in tanto, fa bene a tutti. Dovrebbe essere una regola, un appuntamento fisso e irrinunciabile. Vi proponiamo una selezione di belle frasi sul divertimento:

Divertiti. È più tardi di quanto pensi. (Proverbio cinese)

La gente gode di più il divertimento quando sa che tante altre persone sono rimaste escluse dal divertimento. (Russell Baker)

La risata, il divertimento liberatorio sta proprio nello scoprire che il contrario sta in piedi meglio del luogo comune, anzi è più vero o, almeno, più credibile. (Dario Fo)

Fare l’impossibile è una specie di divertimento. (Walt Disney)

Vincere è solo la metà del gioco. Divertirsi è l’altra metà. (Bum Phillips)

Se rispetti tutte le regole, ti perdi tutto il divertimento. (Katharine Hepburn)

Preferisco una scimmia che mi diverte a uno scienziato che mi annoia. (Axel Oxenstierna)

L’uomo userà sempre la sua tecnologia più avanzata per divertirsi. (David Crane)

Bisognerebbe prendersi cura della salute come si prende cura del divertimento, allora non si sarebbe mai malati. (François Gervais)

Riesco a divertirmi solo quando smetto di pensare a me. L’assenza di me è il mio miglior divertimento. (Fabrizio Caramagna)

Beati coloro che sapranno ridere di loro stessi, perché si divertiranno moltissimo. (Anonimo)

Ogni divertimento è una educazione più efficace della scuola perché fa appello all’emozione e non all’intelligenza. (Hortense Powdermaker)

Gli animali selvaggi non uccidono mai per divertimento. L’uomo è la sola creatura per cui la tortura e la morte dei suoi simili è spassosa in sé. (James Anthony Froude)

Torturare un toro per il piacere, per il divertimento, è molto più che torturare un animale, è torturare una coscienza. (Victor Hugo)

Gli uomini si divertono a inseguire una palla o una lepre: è il piacere persino dei re. (Blaise Pascal)

Tutto ben considerato, lavorare è meno noioso che divertirsi. (Charles Baudelaire)

Procediamo per sostituzioni: l’amore con l’abitudine, l’impegno con la superficialità, lo stupore con il cinismo, il divertimento con una risata amara. (Fabrizio Caramagna)

Non si dovrebbe mai dimenticare che la società preferisce piuttosto essere divertita che istruita. (Adolph Freiherr Knigge)

Il popolino ormai chiede a gran voce solo due cose: pane e divertimenti. (Decimo Giunio Giovenale)

Non riesco a immaginare niente di peggio che doversi divertire a tutti i costi. (Scott Westerfeld)

La vita non smette di essere divertente quando la gente muore più di quanto non smetta di essere seria quando la gente ride. (George Bernard Shaw)

Chi pretende musica invece di miagolio, gioia invece di divertimento, anima invece di denaro, lavoro invece di attività, passione invece di trastullo, per lui questo bel mondo non è una patria. (Hermann Hesse)

I bambini sono divertenti proprio perché si possono divertire con poco. (Hugo Von Hofmannsthal)

L’unica cosa che ci consola dalle nostre miserie è il divertimento, e intanto questa è la maggiore tra le nostre miserie. (Blaise Pascal)

Frasi sul divertimento per ogni circostanza

Secondo lo yoga della risata, ridere è meglio di qualsiasi medicina. Il divertimento, ovviamente, è compreso. Non importa come o con chi, l’importante è vivere momenti, o anche attimi, di pura spensieratezza.