Le più simpatiche frasi da dedicare ai neogenitori per la nascita di un bebè: ecco quali sono le più adatte all’occasione.

Una nuova nascita vuol dire l’inizio di un mondo fatto di sorrisi, pannolini e spesso di notti insonni passate a cercare di comprendere cosa voglia il neonato! Anche questo fa parte del piccolo miracolo della vita, dell’ingresso di un nuovo bambino nel nostro mondo. Un evento che inevitabilmente riempie l’aria di gioia, emozione e anche un tocco di umorismo. Anche per questo esistono tante frasi simpatiche per una nascita, da dedicare i neogenitori o magari da utilizzare per annunciare il lieto evento.

Tra dediche molto particolari e messaggi da poter utilizzare per condividere una notizia così felice, esistono tante frasi che si adattano perfettamente all’occasione e che possono regalare più di un sorriso a chi le legge. Proviamo a scoprire insieme alcune delle migliori in assoluto!

Frasi simpatiche per la nascita di un bambino

Se hai intenzione di fare le congratulazioni a due neogenitori, scatenando magari anche un po’ di ilarità, esistono tante frasi che possono adattarsi al tuo obiettivo. Si potrebbe utilizzare un umorismo basato su pannolini e pappe, o si potrebbe andare più sul personale, se si conoscono in maniera molto approfondita i neogeonitori, le loro abitudini e le loro passioni.

Quel che è certo è che non c’è limite alla fantasia quando si tratta di celebrare con un biglietto d’auguri un evento così gioioso come la nascita di un bambino. Se vuoi quindi cercare di sorprendere mamma e papà, regalando loro un ricordo da portare nel proprio cuore per sempre, ecco alcune frasi che potrebbero fare al caso tuo:

– Ora il vostro mondo sta per cambiare: un bebè renderà il vostro amore più forte, la vostra casa più felice, i vostri giorni più brevi, le vostre notti più lunghe e il vostro conto in banca… più vuoto!

– Congratulazioni ai nuovi genitori: siete entrati in un mondo di urla, strilli, cambi di pannolini e pasti a notte fonda!

– Le brave mamme hanno pavimenti appiccicosi, cucine in disordine, pile di panni, piatti sporchi e bambini felici… coraggio e auguri!

– Tanti auguri! Speriamo solo che questo piccolo e delizioso esserino… non assomigli troppo a voi due!

– Gli occhi sono della mamma, il sorriso del papà… speriamo che almeno il carattere sia di qualcun altro!

– Buono valido per un servizio di babysitting completo (ninne nanne escluse).

– Un consiglio ai nuovi genitori. Lo sviluppo emotivo dei bambini, a questa età, passa per tre fasi: 1. sta per piangere; 2. piange; 3. ha appena finito di piangere.

– Un padre è un uomo che mette fotografie dove prima c’erano soldi. Ce la potete fare…

– Chi usa il detto ‘dorme come un bambino’, generalmente non ne ha uno. In bocca al lupo!

– L’unica cosa che i bambino consumano più velocemente delle scarpe sono i genitori. (John J. Plomp)

Frasi simpatiche per annunciare una nascita

Il momento dell’annuncio di una nascita di un nuovo membro della famiglia è importantissimo nelle vite di tutti noi. A volte non si trovano le parole giuste per poter condividere tanta gioia ed entusiasmo, altre volte invece sembra che le frasi che ci vengono in mente siano prive di quel tocco di umorismo che potrebbe invece rivelarsi molto apprezzato da parte di chi riceve la notizia.

Se ti trovi in difficoltà e vuoi puntare a dare il lieto annuncio utilizzando il senso dell’umorismo e strappando non solo un sorriso, ma magari anche una risata agli amici o ai parenti con cui vuoi condividere questo momento (per i nonni invece esistono frasi più adeguate), ecco alcune frasi adatte per l’occasione:

– Il sottoscritto …, in data…, dopo 39 settimane di soggiorno ha ricevuto lo sfratto dal monolocale a pensione completa, causa comportamento poco consono;

– Toc toc: ho bussato alla porta e sono entrato nella vita di mamma e papà.

– Hai una nuova richiesta di amicizia! Il nostro bambino vorrebbe essere tuo amico.

– (nome del bebè), gioia, in confezione da x kg per x centimetri. Effetti collaterali: felicità, a volte stanchezza, amore assoluto.

– Quando ti nasce un figlio non sai mai chi ti metti in casa. (Achille Campanile)