Le frasi più famose e discutibili di Rocco Siffredi

Vi presentiamo una raccolta delle frasi più famose e discutibili di Rocco Siffredi, il “Re del porno” più famoso al mondo.

All’anagrafe Rocco Antonio Tano, Rocco Siffredi è l’attore porno più famoso al mondo. Nel corso della sua carriera ha ricevuto diversi premi, ma qualche volta è finito anche nell’occhio del ciclone per accuse di molestia più o meno infondate. Ripercorriamo la sua vita con le frasi più celebri e discutibili.

Le frasi più famose di Rocco Siffredi

Classe 1964, Rocco Siffredi ha debuttato nel mondo del cinema a luci rosse nel 1984. All’epoca, nonostante la sua tenacia, non avrebbe immaginato di diventare il “Re del porno”. Famoso in ogni angolo del globo, oggi non è solo un attore, ma anche regista, produttore e fondatore della Rocco Siffredi Production.

In questi anni, il suo nome non è finito al centro dell’attenzione solo per le sue imprese sul set, ma anche per alcune denunce di molestia. Ripercorriamo la carriera di Rocco Siffredi con le frasi più celebri:

L’importante è raggiungere dentro di noi il cuore delle nostre passioni più autentiche, non importa quanta fatica ci costerà.

Cosa penso riguardo alle inclinazioni sessuali? Il mondo non si divide in gay ed etero, ma in quelli che scelgono fra la felicità e l’infelicità. Siamo tutti gay e latin lover, la questione è su ciò che uno preferisce. Io preferisco le donne.

Il sesso non si può recitare.

Ci sono persone per le quali l’esistenza è un lungo fiume tranquillo, senza alti né bassi. Per me non è stato così. La felicità è sempre andata di pari passo con il dolore.

Quello dell’attore porno è un vero e proprio lavoro. Non puoi improvvisarlo.

Certo un grande sesso per essere attore porno aiuta, perché è visivo. Un grande Rocco Siffredi con un piccolo sesso, non sarebbe stato possibile.

La moto è sia uomo che donna. Ti appassiona come una donna e ti frega peggio di un uomo. Bella e docile quanto interessante, affascinante e pericolosa al tempo stesso.

Non esisterebbero risposte sbagliate se non esistessero domande mal poste.

Il silenzio che regna sul tema del sesso, per tutti i tabù imposti, è assolutamente ridicolo oggigiorno, in una società come la nostra. Più si tace sull’argomento, più questo diventa un cosa oscura, strana, piena di falsi concetti, di menzogne, d’ipocrisia.

Chi pensa che il successo di un attore porno sia direttamente proporzionale alle dimensioni del suo cazzo, evidentemente non ha abbastanza immaginazione per capire di che lavoro stiamo parlando. Naturalmente, se si è superdotati si parte già con qualche punto in più.

Oggi il sesso è diventato molto più complesso di prima, c’è un nuovo mondo sessuale da imparare e da insegnare.

È il nuovo razzismo, quello che ti fa meritare il rispetto solo per i tuoi soldi.

La nostra società uccide tutto quanto cerchi di svilupparsi in modo naturale e spontaneo. In ogni settore della vita è in atto una lotta senza quartiere, in cui il valore che emerge è il piccolo ego.

In Abruzzo purtroppo, come in molti altri luoghi distanti da metropoli o grandi agglomerati, la vista della figa può provocare allucinazioni.

Io utilizzo solo un comandamento: non fare mai agli altri quello che non vorresti facessero a te. Non gioco mai coi sentimenti altrui. Non prendo per il culo nessuno, se non fisicamente. E quello va bene.

Le frasi di Rocco Siffredi che hanno fatto più discutere

Non solo pensieri belli e profondi, Rocco Siffredi ha pronunciato anche frasi che hanno dato il via a polemiche non indifferenti. Di seguito, una selezione delle citazioni che hanno fatto maggiormente discutere: