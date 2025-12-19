Frasi belle e profonde tratte dalle canzoni di Michele Bravi

Vi presentiamo una raccolta di frasi tratte dalle canzoni più belle di Michele Bravi: da La vita e la felicità a Mantieni il bacio.
In attività dal 2013, Michele Bravi ha regalato ai fan tante canzoni profonde. Soltanto in un periodo della sua vita, segnato da un terribile incidente che gli è costato l’accusa di omicidio stradale, si è allontanato dalla musica. Ripercorriamo la sua carriera con le frasi più belle dei suoi brani.
Frasi tratte dalle canzoni di Michele Bravi
Classe 1994, Michele Bravi si è avvicinato alla musica quando era soltanto un bambino, prendendo lezioni di canto, pianoforte e chitarra. Il grande salto, però, è arrivato nel 2013, quando ha partecipato a X Factor, portandosi a casa la vittoria. Da questo momento, a esclusione di un periodo complicato nel 2018 in seguito a un incidente mortale provocato da lui, l’artista ha registrato un successo dietro l’altro.
Tante le canzoni lanciate in questi anni: da Il diario degli errori a Mantieni il bacio, passando per La vita breve dei coriandoli e Quando un desiderio cade. Di seguito, una selezione di frasi tratte dalle canzoni più belle di Michele Bravi:
- Giusto il tempo di provarci gusto, mi ricorderò di te, ma non di questo posto. (Solo per un po’)
- Soltanto io soltanto tu, questo silenzio sa di mille parole e io starei qui ad ascoltarti per ore. (Mantieni il bacio)
- E dividere a metà questa notte fino alla mattina, forse la felicità non è poi tanto diversa da così. (La vita breve dei coriandoli)
- Ho guardato nell’abisso di un mattino senza alba, senza avere un punto fisso o qualcuno che ti salva. (Il diario degli errori)
- Pensavo che c’è sempre qualcosa che ho capito male. Un bacio mai dato, lasciato sulle scale. Un viaggio mai fatto insieme io e te al mare. Un resto per sempre invece a quanto pare. (Cronaca di un tempo incerto)
- E quando il cuore si spezza nessuno lo sente. (Quando un desiderio cade)
- Ho cercato la bellezza anche dentro ad ogni errore come un ramo che si spezza ma ricresce verso il sole. (Maneggiami con cura)
- A volte il silenzio brucia come una ferita, il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. (Inverno dei fiori)
- È un amore tra parentesi, ogni affetto una sintesi di quel che eravamo e ora non siamo più. I sentimenti un’ipotesi e gli abbracci malintesi. (Un giorno in più)
- E qui mi troverai qualunque volta vorrai rivedermi, qui a sognare se vorrai tornare. Io rimango qua. (La vita e la felicità)
Le frasi più belle di Michele Bravi
Non solo musica, in questi anni Michele Bravi si è dedicato parecchio anche alla televisione: è stato giudice di Amici di Maria De Filippi e concorrente di Amici speciali e ha mosso i primi passi come attore ne La compagnia del Cigno, Monterossi e Amanda. Di seguito, un’altra selezione di frasi tratte dalle canzoni più profonde:
- E adesso che lo sai, maneggiami con cura perché l’amore è una pistola senza la sicura. (Maneggiami con cura)
- Tu che ridi accanto a me poche altre cose hanno un senso. (La vita breve dei coriandoli)
- Dimmi se esiste qualche cosa in cui credere davvero, che non sia ancora scheggiato, che sia rimasto intero come il tuo sorriso da lontano in quella nostra foto in bianco e nero. (Cronaca di un tempo incerto)
- Tu insegnami come si fa a imparare la felicità, per dimostrarti che se fossimo dei suoni sarebbero canzoni. E se fossimo stagioni verrebbe l’inverno, l’inverno dei fiori. (Inverno dei fiori)
- E qualunque cosa accada l’importante è sempre che quando un desiderio cade allora tu esprimi nuove stelle. (Quando un desiderio cade)
- Ho lasciato troppi segni sulla pelle già strappata, non c’è niente che si insegni prima che non l’hai provata. (Il diario degli errori)
- Perché alla fine ogni volta è l’amore che ci salva dalla ferita del mondo. (Mantieni il bacio)
- Stanotte siamo due frammenti di vetro, resti sulle labbra come un segreto. Io non ti ho mai detto come amare e tu non mi hai mai detto come fare, come si fa a incontrarsi in un’altra città. (Falene)
- Un giorno in più, solo un giorno in più per farti capire chi sei per me e quello che è cambiato poi cambierà, vedrai. (Un giorno in più)
- E ricorda che ci siamo stati sempre fino ad ora. Se mi aspetterai, ti aspetterò e vivremo ancora, per poi dimenticare tutto il male in un: “Ciao, amore”, amore. (La vita e la felicità)