Frasi belle e profonde tratte dalle canzoni di Michele Bravi

Vi presentiamo una raccolta di frasi tratte dalle canzoni più belle di Michele Bravi: da La vita e la felicità a Mantieni il bacio.

In attività dal 2013, Michele Bravi ha regalato ai fan tante canzoni profonde. Soltanto in un periodo della sua vita, segnato da un terribile incidente che gli è costato l’accusa di omicidio stradale, si è allontanato dalla musica. Ripercorriamo la sua carriera con le frasi più belle dei suoi brani.

Frasi tratte dalle canzoni di Michele Bravi

Classe 1994, Michele Bravi si è avvicinato alla musica quando era soltanto un bambino, prendendo lezioni di canto, pianoforte e chitarra. Il grande salto, però, è arrivato nel 2013, quando ha partecipato a X Factor, portandosi a casa la vittoria. Da questo momento, a esclusione di un periodo complicato nel 2018 in seguito a un incidente mortale provocato da lui, l’artista ha registrato un successo dietro l’altro.

Tante le canzoni lanciate in questi anni: da Il diario degli errori a Mantieni il bacio, passando per La vita breve dei coriandoli e Quando un desiderio cade. Di seguito, una selezione di frasi tratte dalle canzoni più belle di Michele Bravi:

Giusto il tempo di provarci gusto, mi ricorderò di te, ma non di questo posto. (Solo per un po’)

Soltanto io soltanto tu, questo silenzio sa di mille parole e io starei qui ad ascoltarti per ore. (Mantieni il bacio)

E dividere a metà questa notte fino alla mattina, forse la felicità non è poi tanto diversa da così. (La vita breve dei coriandoli)

Ho guardato nell’abisso di un mattino senza alba, senza avere un punto fisso o qualcuno che ti salva. (Il diario degli errori)

Pensavo che c’è sempre qualcosa che ho capito male. Un bacio mai dato, lasciato sulle scale. Un viaggio mai fatto insieme io e te al mare. Un resto per sempre invece a quanto pare. (Cronaca di un tempo incerto)

E quando il cuore si spezza nessuno lo sente. (Quando un desiderio cade)

Ho cercato la bellezza anche dentro ad ogni errore come un ramo che si spezza ma ricresce verso il sole. (Maneggiami con cura)

A volte il silenzio brucia come una ferita, il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. (Inverno dei fiori)

È un amore tra parentesi, ogni affetto una sintesi di quel che eravamo e ora non siamo più. I sentimenti un’ipotesi e gli abbracci malintesi. (Un giorno in più)

E qui mi troverai qualunque volta vorrai rivedermi, qui a sognare se vorrai tornare. Io rimango qua. (La vita e la felicità)

Le frasi più belle di Michele Bravi

Non solo musica, in questi anni Michele Bravi si è dedicato parecchio anche alla televisione: è stato giudice di Amici di Maria De Filippi e concorrente di Amici speciali e ha mosso i primi passi come attore ne La compagnia del Cigno, Monterossi e Amanda. Di seguito, un’altra selezione di frasi tratte dalle canzoni più profonde: