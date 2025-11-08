Frasi di Marco Mengoni, perfette per ogni occasione

Vi presentiamo una selezione di frasi tratte dalle canzoni più profonde di Marco Mengoni: da Guerrero a Pazza musica, passando per Due vite.

Primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards, Marco Mengoni è uno dei cantanti più apprezzati degli ultimi quindici anni. Tante le canzoni lanciate in questi anni: da Esseri umani a L’essenziale, passando per Duemila volte, Ma stasera e Due vite. Ripercorriamo la sua carriera con le frasi più belle e profonde dei suoi brani.

Le frasi più belle di Marco Mengoni

Era il 2009, quando Marco Mengoni si affacciava sulla scena musicale italiana vincendo la terza edizione di X Factor. Da questo momento in poi, ha collezionato un successo dietro l’altro, comprese due vittorie al Festival di Sanremo, nel 2013 con L’essenziale e nel 2023 con Due vite. In questi anni ha regalato ai fan canzoni bellissime, poesie che descrivono alla perfezione ogni emozione dell’animo umano.

Di seguito, una selezione di frasi tratte dai brani più profondi di Marco Mengoni:

Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere e non sa nemmeno chi sei. (Esseri umani)

Quel sorriso ormai è fuoco amico. Schegge impazzite adesso che vuoi, guarda il cielo portami indietro. I mostri nel vetro sembriamo noi. A cosa pensi quando tiri. Poco prima che mi chiami sento tutti i tuoi respiri, li sfioro con le mani. (Ma stasera)

Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te che da sempre sei per me l’essenziale. (L’essenziale)

Spegni la luce anche se non ti va, restiamo al buio avvolti solo dal suono della voce, al di là della follia che balla in tutte le cose. Due vite, guarda che disordine. (Due vite)

Vorrei provare a disegnare la tua faccia, ma è come togliere una spada da una roccia. Vorrei provare ad abitare nei tuoi occhi, per poi sognare finché siamo stanchi. Vorrei trovare l’alba dentro questo letto, quando torniamo alle sei, mi guardi e mi dici che vuoi un’altra sigaretta, una vita perfetta. Che vuoi la mia maglietta. (Duemila volte)

Lasciati andare, datti la spinta per saltare ora. Hai le mie mani, stringimi forte, non guardare indietro, non ti lascerò. (Credimi Ancora)

Avrei voluto averti veramente e non sentirmi dire che non posso farci niente. Avrei trovato molte più risposte se avessi chiesto a te, ma non fa niente. Non posso farlo ora che sei così lontana, non posso farlo ora. (Ti ho voluto bene veramente)

Abbracciami e resta qui con me in questo tempo che assomiglia a te. (Bellissimo)

Perché quello che sono l’ho imparato da te, tu che sei la risposta senza chiedere niente, per le luci che hai acceso a incendiare l’inverno, per avermi insegnato a cadere. (Come neve)

Da quando ci sei tu, la luce del mattino ha più colori e non mi sento più un piccolo silenzio fra i rumori. (A occhi chiusi)

Forse serve un po’ di tempo Credo, spero, penso, sento… voglio essere importante per te e non per la gente. (Un giorno qualunque)

Differenza sottile tra il fare e il dire. So che c’è di mezzo un mare e ci puoi morire. Ho tracciato un confine, sono solo linee, e camminato mille strade per non farmi scoprire. (Mi fiderò)

Succede anche a noi di far la guerra e ambire poi alla pace. (L’essenziale)

Dimmi di riprovare, ma non di rinunciare. (Cambia un uomo)

Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. (Esseri umani)

Frasi di Marco Mengoni perfette per ogni occasione

Tra i riconoscimenti che Marco Mengoni ha conquistato fino a oggi ci sono anche un Music Awards ed MTV Europe Music Awards. D’altronde, parliamo di un artista da oltre 5 milioni di copie certificate, risultato che lo rende il primo cantante uscito da un talent ad aver superato questa soglia. Di seguito, un’altra selezione di frasi tratte dalle sue canzoni: