Frasi di Levante tratte dalle canzoni più belle e dalle interviste

Vi presentiamo una raccolta dell frasi più belle di Levante, tratte dalle sue canzoni e dalle interviste che ha rilasciato negli anni.

Era il 2013 quando Levante debuttava nel mondo della musica con una canzone assai particolare, che parlava di una “vita di me**a”. Lei stessa ha spesso ironizzato sul brano che le ha regalato il successo. Ripercorriamo la sua carriera con le frasi più belle tratte sia dalla sua discografia che dalle interviste.

Frasi tratte dalle canzoni più belle di Levante

All’anagrafe Claudia Lagona, Levante si è avvicinata al mondo della musica quando era soltanto una bambina. Il successo è arrivato nel 2013, quando ha lanciato il singolo Alfonso e da questo momento non si è più fermata. Tante le sue canzoni di successo: da Non me ne frega niente a Ciao per sempre, passando per Pezzo di me, Le mie mille me e Bravi tutti voi.

Ripercorriamo la carriera di Levante con una raccolta di frasi tratte dai suoi brani più belli:

Non voglio più buttarmi via e spaccarmi il cuore con la testa. (Contare fino a dieci)

E passa il tempo a passo svelto e noi senza risposte alle domande, un sogno che era grande è diventato grandine. (La stagione del rumore)

Scivola come immergere il sapone, vuoi darmela a bere la tua vanità, goccioli charme e non mi va di infradiciarmi l’anima. Tu che ti lagni dei miei pochi impegni in tema di premure e di filosofia, ma non mi sfiora più un istante neanche l’idea di chi tu sia. (Pezzo di me)

Nulla è più contorto di un’anima in pena che cerca il sereno nel buio profondo. (Mi amo)

Io, che non sapevo niente dell’odio e dell’amore ho fatto in fretta ad imparare com’è che scoppia il cuore. (Cuori d’artificio)

Ti ho cercata dentro me e nel mondo. Da quando ti volevo ti ho trovata, eccoti felicità. (La rivincita dei buoni)

Oltre i sogni infranti di chi ha perso tanto troverai il tuo posto, diverrai diamante. (Diamante)

E poi all’improvviso mi ricorderò di dimenticarti. (Pezzo di me)

Se parte la rivolta combatto con lo scudo dello schermo, le armi da tastiera, il giorno sto in trincea, lancio opinioni fino a sera. (Non me ne frega niente)

Ciao tu, animale stanco, sei rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fa. (Tikibombom)

Ho riso per forza ho rischiato di dormirti addosso. Stronzo, tanti auguri ma non ti conosco. (Alfonso)

Puoi starmi a sentire, avrei poche cose da dire. Non sei stato mio e mai mio sarai, tra questa gente, tutto il bello, tutto il buono, porto via nel mentre. Caro amore, ciao, per sempre. (Ciao per sempre)

Salvami dalle mie mille me, portami lontano mille miglia via da me. Lasciami tra le mie mille me, lasciami mostrare tutte le mie mille me. (Le mie mille me)

L’educazione alla loquacità, parlare tanto senza dire niente, magie di comunicazione, fingersi migliori, guarda un gregge dei leoni. I tempi in cui conta la quantità, ah. I ritmi ai quali non so stare al passo, la descrizione del paesaggio, l’invasione di approssimatori ha ormai preso coraggio. (Bravi tutti voi)

Frasi di Levante tratte dalle interviste

Non solo artista di successo, Levante si è dedicata anche alla scrittura, pubblicando romanzi molto apprezzati come: Se non ti vedo non esisti (2017), Questa è l’ultima volta che ti dimentico (2018) e E questo cuore non mente (2021). Di seguito, una raccolta di sue frasi tratte dalle interviste che ha rilasciato negli anni: