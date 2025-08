Vi presentiamo una raccolta delle frasi più famose e iconiche di Joe Biden, 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America.

Joe Biden non verrà ricordato solo come il 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America, ma anche come l’esponente che ha riscosso più voti in tutta la storia. La sua carriera in politica ha spiccato il volo nel 1972, per cui è normale che nel corso della sua militanza sia finito al centro dell’attenzione sia per frasi giudicate positive che discutibili.

Le frasi più famose di Joe Biden

Classe 1942, Joe Biden è stato il 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America. Alle 59esime elezioni presidenziali di novembre 2020, è riuscito a battere Donald Trump ottenendo più di 74 milioni di voti. Questo risultato gli ha fatto raggiungere un record che, ad oggi, è imbattuto: è il candidato alla Casa Bianca che ha ricevuto più preferenze nella storia.

Uomo carismatico appartenente al Partito Democratico, Joe è finito spesso al centro dell’attenzione per i suoi pensieri. Qualche volta ha trovato il sostegno della popolazione, altre no. Di seguito, una selezione delle frasi più famose di Bide:

Non importa quante volte cadi. Quello che conta è la velocità con cui ti rimetti in piedi.

Donald Trump ha trasformato questo Paese in un campo di battaglia devastato da vecchi risentimenti e nuove paure. Pensa che la frammentazione lo aiuti. Il suo narcisismo è diventato più importante del benessere della nazione che guida. Chiedo a tutti gli americani: guardate dove siamo e ripensateci.

I bambini poveri sono altrettanto brillanti e altrettanto talentuosi dei bambini bianchi… Bambini ricchi, bambini neri, bambini asiatici.

Sono sicuro che la storia guarderà ai quattro anni di questo Presidente come un aberrante momento della storia. Ma se diamo a Donald Trump otto anni alla Casa Bianca cambierà per sempre il carattere di questa nazione, ciò che siamo. E io non posso stare seduto e aspettare che questo accada.

Ci sono attori esterni che operano per fratturare l’ordine liberale internazionale. Non userò giri di parole: questo movimento è guidato principalmente dalla Russia.

Possiamo porre fine a quest’era di divisione. Possiamo porre fine all’odio e alla paura. Possiamo essere ciò che siamo al nostro meglio: gli Stati Uniti d’America.

Sarò il presidente di tutti gli americani. Rappresenterò tutti sia che votiate per me sia che votiate contro. Vi darò speranza, sceglieremo la scienza e sistemeremo le cose, andremo avanti perché abbiamo enormi opportunità per far andare le cose meglio. Faremo crescere l’economia.

Le frasi più iconiche di Joe Biden

Joe Biden ha iniziato la sua carriera in politica nel 1972, quando è stato eletto come senatore in rappresentanza dello stato del Delaware. Mentre nella sfera lavorativa ha collezionato diversi successi, in quella privata ha dovuto fare i conti con lutti importanti: la prima moglie, una figlia nel 1972 e un figlio nel 2015. Di seguito, un’altra selezione delle frasi più famosi dell’ex president Usa: