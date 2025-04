Frasi di Giusy Ferreri tratte dalle canzoni più belle e dalle interviste

Vi presentiamo una raccolta delle frasi più belle di Giusy Ferreri, tratte sia dalle canzoni che dalle interviste che ha rilasciato.

Sono trascorsi quasi vent’anni da quando Giusy Ferreri veniva scelta come concorrente di X Factor. La sua vita è cambiata del tutto e si è ritrovata da essere una semplice cassiera di un supermercato a una cantante affermata. Ripercorriamo la sua carriera con le frasi più belle, tratte sia dalle canzoni che dalle interviste.

Frasi di Giusy Ferreri tratte dalle canzoni

Classe 1979, Giusy Ferreri ha debuttato nel mondo della musica nel 2008, quando ha partecipato alla prima edizione di X Factor, classificandosi al secondo posto. La sua voce particolare, molto simile a quella di Amy Winehouse, ha subito fatto breccia nel cuore dei fan. Tante le canzoni che hanno riscosso successo: da Ti porto a cena con me a Non ti scordar mai di me, passando per L’amore possiede il bene, Amore e capoeira e Miele.

Di seguito, una raccolta di frasi tratte dai brani più belli di Giusy Ferreri:

La vita è un po’ più amara ad ogni passo dalla scala. (La scala)

E mi sono persa nei tuoi occhi sinceri che danno più luce anche ai giorni neri. (Momenti perfetti)

Un nuovo amore quest’estate ci porterà a nuovi gradi di sciocchezze e fragilità. Un nuovo amore quest’estate ci travolgerà. (Partiti adesso)

Se fossi qui con me questa sera sarei felice e tu lo sai, starebbe meglio anche la luna ora più piccola che mai. (Non ti scordar mai di me)

Ma io volevo te, chiudevo gli occhi per vedere te, aprivo gli occhi per vedere il sole, il sole, ma vedevo te. (Volevo te)

Insieme a me ha preparato una valigia e mi ha guardata dicendo “Tu corri, non sentirti sola, che sempre con te ci sarò pure io. E sentiti stanca se vuoi, te lo meriti a volte amore mio”. (L’amore e basta!)

Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose forse un po’ di pace tornerà. (Estate)

Resta con me, fin tanto che la luce piove su strade bagnate. Sopra di me, il bene che mi dice sempre il tuo nome. (Qualsiasi amore)

Siamo parte di tutto, tutto parte di noi, tutto parte da noi. Siamo sempre connessi, siamo tutti connessi ma non tra di noi. È l’amore veloce che si accende e si spegne alla luce di un neon. Sono gli anni più belli, orecchini ed anelli. (Causa effetto)

Ho difeso le mie scelte, io ho creduto nelle attese, io ho saputo dire spesso di no, con te non ci riuscivo. (Novembre)

Ma quali sentimenti nobili, sono il primo della classe economy, siamo fatti per viaggiare scomodi e noi da qui non se ne esce incolumi. Da quando ho scritto “ti amo” sulle sabbie mobili, altalena a bassa quota, luna piena e l’altra vuota. Noi vicini, ma divisi come theta e iota. Tu mi prendi in controtempo, voglio amarti controvento, a noi che siamo sempre fuori e ci teniamo tutto dentro. (Il giorno e la notte)

Vorrei che tra le righe tu capissi che, che nonostante il mio sorriso non tutto è stato semplice, ed anche se nascondo il peggio è perché il meglio è andato via con te. (Ti porto a cena con me)

Dopo tutti questi anni che ho passato insieme a te ho capito che non posso allontanarmi perché nel momento in cui vado avanti lascio dietro me i tuoi occhi spenti. È l’amore a possedere il bene dunque tu possiedi me. (L’amore possiede il bene)

Ti ho incontrato per caso ma ti ho amato per scelta. (Momenti perfetti)

Dal passato ho ereditato la saggezza d’oggi. (La scala)

Forse è anche stata un po’ colpa mia credere fosse per l’eternità, a volte tutto un po’ si consuma senza preavviso se ne va. (Non ti scordar mai di me)

L’amore è un limite, oltre non puoi andare. Le parole mancano, sembrano svanire, certe cose iniziano ma non hanno fine. (Volevo te)

Le frasi più belle tratte dalle interviste

All’anagrafe Giuseppa Gaetana Ferreri, Giusy non si è dedicata solo alla musica ma anche alla costruzione della sua bellissima famiglia, formata dal compagno Andrea Bonomo e dalla figlia Beatrice, venuta alla luce nel 2017. Di seguito, un’altra raccolta di sue frasi tratte dalle interviste che ha rilasciato nel corso degli anni: