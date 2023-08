Frasi giapponesi: proverbi e detti popolari che testimoniano tutta la saggezza della cultura nipponica.

Tutte le culture del mondo nascondono perle di saggezza che vengono tramandate per via orale nel corso degli anni, diventando veri e propri proverbi in grado di insegnare ai posteri alcuni segreti della vita. Una verità che vale anche per il Giappone, un paese che ha saputo fare dei suoi proverbi dei veri e propri aforismi universali, capaci di parlare anche a chi, di quella cultura, non conosce nulla. Se stai cercando le più belle frasi giapponesi, in questo articolo ti proporremo dunque alcune delle più emozionanti e profonde, da poter condividere con tutte le persone del tuo cuore.

Le migliori frasi giapponesi

Un proverbio, da definizione, è un’espressione concisa che esprime la verità di una certa cultura. Si tratta di frasi che vengono tramandate, di bocca in bocca, di paese in paese, ovunque e dovunque. In Giappone, prendono il nome di kotowaza, e si dividono in tre differenti categorie: i “detti brevi” (iinarawashi), “proverbi formati da quattro kanji” (yojijukugo) e “frasi idiomatiche” (kanyōku).

lanterne di carta giapponese

Se vuoi immergerti nella saggezza della cultura giapponese, ecco alcuni detti che possono farti comprendere meglio il modo di pensare e di ragionare del popolo nipponico:

– Genki kubari, Egao kubari / Sii generoso con la tua salute. Sii generoso con i tuoi sorrisi.

– Ii koto ga attara warau no de ha nakute, waratte iru kara ii koto ga aru / Non sorridiamo perché è successo qualcosa di buono, ma qualcosa di buono succederà perché sorridiamo.

– Egao wa ikiru enerugi / Il tuo sorriso è la forza della tua vita.

– Hito no furi mite waga furi naose / Guarda gli errori degli altri e correggi i tuoi.

– Ichi nichi isshou / Un sorriso al giorno.

– Saru mo ki kara ochiru / Anche le scimmie cadono dagli alberi.

– Ashita wa ashita no kaze ga fuku / Il vento di domani soffierà domani.

– Senri no michi mo ippo kara / Un viaggio di mille miglia inizia con un solo passo.

Proverbi giapponesi da condividere

I kotowaza non sono semplicemente frasi che vengono tramandate oralmente dalle nonne ai nipoti, anzi sono un aspetto veramente importante della cultura giapponese. Queste frasi che riflettono la saggezza e la filosofia del popolo nipponico sono ad esempio utilizzate spesso nella vita quotidiana, ma anche nei discorsi politici e in certi casi nei media.

Frasi che esprimo idee complesse e profonde, verità universali, in modo conciso. Spesso, tra l’altro, utilizzando immagini e metafore di facile comprensione. Insomma, si tratta di un vero tesoro culturale che fornisce una prospettiva unica sulla mentalità e la filosofia di un popolo e di una cultura millenaria.

Di seguito alcuni esempi:

– Hito wa homerareru no ga daisuki dakara uun to homete / Le persone amano essere lodate, perciò fallo quanto puoi.

– Dare ni mo machigai wa aru dakara empitsu ni mo keshigomu ga tsuite iru / Tutti commettono errori, è per questo che c’è una gomma per ogni matita.

– Kiku ha ittoki no haji kikanu ha isshou no haji / Chiedere è vergogna di un momento, non chiedere è vergogna di una vita.

– Shiranu ga hotoke / Non sapere è Buddha.

– Fukusui bono ni kaerazu / L’acqua rovesciata non torna nel suo recipiente.

– Nito o ou mono wa itto o mo ezu / Chi insegue due conigli non ne prenderà nemmeno uno.