Ecco una raccolta delle frasi più belle, simpatiche e iconiche di Gerry Scotti, showman e conduttore che ha conquistato intere generazioni.

Conduttore, speaker radiofonico, ex parlamentare e volto storico di Mediaset, Gerry Scotti inizia la sua carriera a Radio Deejay nei primi anni ’80, spalleggiato da Claudio Cecchetto. Debutta in tv su Canale 5 con Deejay Television e negli anni ’90 diventa il re dei quiz: Passaparola, Chi vuol essere milionario?, La Corrida, Caduta libera e tanti altri format entrati nella leggenda.

Le frasi più belle di Gerry Scotti

La simpatia è sicuramente il punto di forza di Gerry Scotti. Amato da ogni generazione di spettatori, nel corso delle sue trasmissioni e ospitate televisive ha sempre dimostrato non solo un’ironia (e auto-ironia) fuori dal comune, ma anche una strepitosa empatia verso il concorrente di turno. Chi non si è emozionato nel vedere lo ‘zio’ Gerry commuoversi in tv?

Ripercorriamo la carriera di Gerry Scotti attraverso le sue frasi più emblematiche, capaci di emozionare, far riflettere, e diventare meme cult condivisi sui social.

Non sono uno con la puzza sotto il naso. Sono il centrocampista ideale, come disse Maurizio Costanzo quando era direttore di Canale 5. Se sei un attaccante tutti i giornali parlano di te, ma il lavoro grosso è far girare bene il pallone.

Con tutti i programmi quotidiani che ho condotto, ho scoperto di aver lavorato il doppio dei giorni richiesti. Tecnicamente è come se facessi questo mestiere da 80 anni.

Per molti anni non ho tirato su granché. A ogni contratto mi dicevano: la prossima volta ti daremo di più. Con i primi guadagni veri ho comprato una casa. Poi, con il tempo, ho regalato una casa ai miei genitori. Forse è ancora oggi la cosa più importante che ho fatto nella mia vita.

Per me la tv era solo un effetto collaterale della radio, che consideravo invece il mio primo lavoro.

Onestamente, mi manca solo il tempo libero. Mi sono chiesto: che senso ha se un libero professionista che teoricamente non ha vincoli non può smettere come vuole e quando vuole? Mi sono dato questa risposta: per gente come me o Carlo Conti o Paolo Bonolis che hanno fatto del nostro esserci quotidiano il nostro modo di essere, come la credenza in salotto, è faticoso dare uno stop.

Gerry Scotti: le frasi più iconiche

Con un mix di semplicità, sensibilità e ironia, Gerry Scotti riesce a offrire spunti di riflessione senza rinunciare all’empatia. Inoltre, il conduttore ha saputo conquistare il web grazie al suo stile genuino e alle espressioni perfette per l’ironia social. Per questo motivo, gli amanti del web lo hanno trasformato in meme perfetti per ogni occasione: sorrisi, occhi al cielo, espressioni di soddisfazione… il suo volto è diventato virale.

Il pubblico italiano lo ama perché riesce a farsi sentire un amico, uno di famiglia. E’ un uomo sensibile che con frasi sincere ha regalato sorrisi, riflessioni e meme entrati nella cultura pop. Il mix tra umanità, ironia spontanea e attaccamento autentico al pubblico ne hanno fatto di Gerry Scotti un’icona intramontabile.

Ecco una selezione di altri frasi iconiche:

Vado in barca nel mio buen ritiro in Costa Azzurra. Ho preso casa lì in tempi non sospetti. Ho vicini di casa illustri: Bill Gates, De Niro, Rod Stewart, il principe del Belgio, Bono degli U2 che butta giù case e le ricostruisce, sembra il re della cementificazione. Ma queste star mi proteggono: sono tutti molto più famosi di me e io sto sereno.

Se la vivi bene la nostalgia è sana, se la vivi male fa tristezza. Io ho una sana nostalgia quando ripenso alle mie domeniche passate in viale Zara, seduto sul marciapiede. Avevo 16 anni, nel pieno dell’austerity, con i miei amici il gioco era indovinare il colore della prima macchina che passava. Sembravamo trogloditi, e invece no, andavamo al liceo classico. Chissà oggi: io proverei a far fare questo gioco ai ragazzi.

Volevo fare architettura, ma mi hanno fatto fare legge perché era più facile trovare il posto fisso… Se vuoi farmi felice regalami un libro di architettura. Tra gli oggetti che amo di più c’è il mappamondo. Siamo cresciuti in un mondo bi-dimensionale, il tridimensionale è venuto dopo. Solo il mappamondo è un oggetto con tutte le dimensioni.

Mi sento un normale lavoratore dello spettacolo. Io sono lo specialista che chiamano per risolvere certe situazioni, se c’è un incendio cercano uno che lo sappia spegnere; non mi chiamano quando c’è da dare fuoco. Ma ne sono orgoglioso.