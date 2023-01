Considerata una delle cantanti più amate degli ultimi dieci anni, Emma Marrone ha debuttato da qualche tempo anche al cinema. Il suo primo amore, però, resta la musica. Tanti i brani di successo che hanno fatto impazzire i fan, spingendoli a rendere virali alcune sue citazioni.

Dopo il debutto ad Amici di Maria De Filippi, correva l’anno 2009, Emma Marrone ha scalato le vette delle classifiche. Considerata una delle voci più belle del panorama musicale italiano, l’artista pugliese ha regalato ai fan canzoni davvero profonde: da Non è l’inferno a Ogni volta è così, passando per Dimentico tutto, Amami e Occhi profondi. Di seguito, una selezione di frasi canzoni di Emma Marrone:

Le frasi di Emma Marrone, ovviamente, non sono finite qui.

Sull’amore, l’amicizia e su tutti i sentimenti dell’esistenza quotidiana, le canzoni dell’artista pugliese affrontano gli argomenti più disparati. Di seguito, una selezione di frasi Emma Marrone:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram