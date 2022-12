Quali sono le frasi di Cesare Cremonini più amate di sempre? Vediamo le citazioni che hanno segnato la sua carriera, iniziata nel 1999.

Sulla cresta dell’onda dal 1999, Cesare Cremonini ha regalato ai fan canzoni indimenticabili. Dall’allegra e spensierata 50 Special alla più introspettiva Il comico: l’artista bolognese ha dedicato i suoi testi a tutti gli aspetti della vita. Vediamo quali sono le frasi più belle tratte dai suoi brani.

Frasi Cesare Cremonini: le più belle di sempre

Sono lontani gli anni in cui un giovanissimo Cesare Cremonini debuttava nel mondo della musica con la band Lunapop. Correva l’anno 1999 e tutti gli italiani canticchiavano 50 Special e Un giorno migliore. Ad oggi, l’artista bolognese è ancora al centro delle scene musicali, ma da tempo la sua carriera è da solista. Anche in questa veste, Cesare ha regalato ai fan brani bellissimi: da Una come te a La nuova stella di Brodway, passando per La ragazza del futuro, Dicono di me e Il comico. Di seguito, una selezione di frasi di Cesare Cremonini tratti dalle canzoni:

Ecco perché non sono un latin lover: io canto l’amore si, ma solo per donarlo a te (Latin Lover)

Pensa la cosa più semplice, cogli la rosa più fragile e mi avrai (Mille galassie)

Voglio che tutto intorno ci sia solo la vita per me, Voglio te, notte e giorno, devo convincerti che. Capirai che il cielo è bello perché. In fondo fa da tetto a un mondo pieno di paure e lacrime. (Vieni a vedere perché)

Madre, tra i gioielli, sono ancora il più prezioso tra i diamanti? (PadreMadre)

Ogni volta in cui ti penso mangio chili di marmellata, quella che mi nascondevi tu… l’ho trovata (Marmellata #25)

Se Dio sapesse di te sarebbe al tuo fianco, direbbe: Son io! Quel pittore son io! Facendosi bello per te (Le sei e ventisei)

Puoi chiamarti soldato, puoi persino morire: comunque l’amore è là dove sei pronto a soffrire (Figlio di un re)

Non so dirti una parola, non ho niente di speciale, ma se ridi poi vuol dire che una cosa la so fare (Il comico)

Non succede quasi mai a due come noi, di credere che sia possibile trovare un complice in questo disordine (Logico #1)

Al circolo dei cuori solitari, un cartello avvisa “Qui potete scegliere l’amore!”. Possibili scenari si contendono le nostre vite prima che le teste siano vuote. E poi succede che ci sentiamo bene senza nessun perché. (Possibili scenari)

Ah, da quando Senna non corre più, Ah, da quando Baggio non gioca più, Oh no, no! Da quando mi hai lasciato pure tu, Non è più domenica. (Marmellata #25)

Noi distesi su quel letto così caldo che non puoi fare a meno di spogliarti, e se lo fai io mi perdo nei tuoi occhi. (E invece sei tu)

Frasi belle di Cesare Cremonini perfette per le dediche

Le frasi di Cesare Cremonini, sull’amore o sull’amicizia, non sono finite qui. D’altronde, è in attività da 23 anni. Di seguito, una selezione di frasi di Cesare Cremonini tratte da Poetica e altri brani:

Chissà se amare è una cosa vera (Logico #1)

Questa sera sei bellissima, Se lo sai che non è finita abbracciami, Anche se penserai che non è poetica, Questa vita ci ha sorriso e lo sai, Non è mai finita abbracciami. (Poetica)

In fondo io sto bene qua, trovando in quel che sono un po’ di libertà (Il pagliaccio)

Tu chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway (La nuova stella di Broadway)

Se già ci apparteniamo poi, dopo che succede? Vorrei scavarti l’anima, raccontarti che si vede (Io e Anna)

Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare che non c’è niente di più vero di un miraggio e per quanta strada ancora c’è da fare, amerai il finale (Buon viaggio – Share the love)

Ti vorrei dare il tempo che non dormo, fermarlo insieme a te, come una nota che diventa accordo (Ecco l’amore che cos’è)

Sì, ammetti che è così, che tutto quel che abbiamo è un cuore e quindi fatti forza e vieni qui e chiedimi di far l’amore (Dev’essere così)

Un giorno, non so dirti quando, ci rincontreremo io e te, forse ridendo davanti alle stesse parole… (I love you)

