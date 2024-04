Vi presentiamo una selezione delle più belle frasi tratte dalle canzoni dei Pinguini Tattici Nucleari: ce ne sono per ogni occasione.

I Pinguini Tattici Nucleari hanno il merito di aver riportato l’Indie Pop in Italia. In poco più di dieci anni di carriera, sono riusciti ad affermarsi nel mondo della musica nostrana, lanciando canzoni bellissime. Vi proponiamo una selezione delle frasi più belle tratte dai loro brani.

Le frasi più belle delle canzoni dei Pinguini Tattici Nucleari

Nati nel 2012, i Pinguini Tattici Nucleari sono riusciti ad ottenere grande successo in un tempo relativamente breve. La band, composta da Riccardo Zanotti, Nicola Buttafuoco, Elio Biffi, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati, ha lanciato il primo album nel 2014, ma solo con il secondo disco intitolato Diamo un calcio all’aldilà, uscito nel 2015, ha ottenuto il successo a livello nazionale. In questi anni hanno fatto sognare i fan con tanti brani: da Me want Marò back a Ringo Starr. Di seguito, vi proponiamo una selezione delle più belle frasi delle canzoni dei Pinguini Tattici Nucleari:

Perché sei stata l’estate migliore della mia vita, è la verità. Sembrava La Storia Infinita e forse era solo la felicità.

Ti ho scritto una lettera che sa cantare per tutti i giorni in cui vorrai dormire.

Tu eri per me la bestia più feroce che si riesce a domare solamente sottovoce.

Pensavo che tu che sei così bella | qualche difetto lo dovrai pure avere | magari sei della Lega o testimone di Geova | magari ti manca un rene.

Tu sei il cielo in una stanza, io son la claustrofobia, | tu sei la guerra mondiale, io la batracomiomachia.

Ahi ahi ahi, | provan a rompere il ghiaccio con te. | Ahi ahi ahi, | non sanno che tu sei l’Antartide.

Amore mio | da dove vengo io | un bacio ed un addio | sono la stessa cosa.

Io sono nato a Monopoli | e tu invece a Shanghai | se giochi con me perdi tutto | se gioco con te crollerai.

E scusa se ti dico certe cose ma a qualcuno devo dirle e l’unico qualcuno che conosco sei tu.

Ma le matite volevano solo uguaglianza e libertà | stessi diritti, stesse scuole, stessi autobus e cinema.

Gli atti di violenza non tardarono a venire | quando manca da mangiare solo l’odio si può ingerire.

Noi dormiremo tranquilli | ma non faremo sogni | noi faremo solide realtà.

I nostri nonni gioventù bruciata | i nostri padri gioventù bucata | e noi | gioventù brucata.

Il fuoco resta suo | di scambio non è merce | ma dove non arriva la parola | arriverà la selce.

Tu eri per me | la consapevolezza | che con l’aiuto del tempo | anche un Magikarp è in grado | di diventare Gyrados. Tu eri per me | l’assenza per Bresson, | la corrida per Hemingway | e la rivoluzione per Danton, | il fischio del treno per Belluca, | mi hai scandalizzato | come la Carrà in Rai col Tuca tuca.

I tuoi “piuttosto”, i tuoi “abbastanza”, non fermeranno certo il vulcano che erutta sopra il mio viso scoperto.

E resta qui con me tutta la notte e ti giuro che ti salverò dalla gente che ti pesta i piedi mentre balla reggaeton.

Vorrei nuotare ma tu hai prosciugato i mari. Vorrei volare via ma tu m’hai tagliato le ali.

Il futuro che ti potevo dare, l’ho barattato per i vinili che ho in soffitta.

L’amore ci estinguerà, | questa è la mia convinzione, | come ha fatto coi dinosauri | per effetto della distrazione | quando caddero gli asteroidi | loro non li avevano visti | perché erano troppo impegnati ad ascoltare dischi di Lucio Battisti.

Avrei voluto nascere armadillo | o in alternativa coccodrillo | lontano dall’amore, dall’umana concezione, | lontano dalla strategia della tenzone.

Ma come si fa a prendere sul serio | uno che dice di ascoltar Luciano Berio? | Davvero non lo so.

Beato tu che te ne freghi dei rimborsi | delle spese, delle tasse, dei concorsi | della pioggia, dell’amore, della Borsa | quando la fortuna ti ha baciato tu l’hai morsa.

Ma che tozzi che sono i maturandi | con i loro grandi sogni di gloria | prima a studiar rinchiusi come Oscar Wilde | e poi ad uscire per fare balDorian.

Tu eri per me | ciò che l’effetto Dunning-Kruger è per Kanye West, | tu eri per me | ciò che per gli anni ’90 è stato Friends. Irene, non ci credere poi tanto allo zodiaco | che la musica il pane quotidiano lo dà solo a chi è celiaco.

Irene, i cantautori dicono che l’importante | non è quante volte cadi, ma se hai il coraggio di rialzarti | ma dopo mille cadute roventi | non ci resta che imparare a vivere come i serpenti.

Critica sociale sì, ma con leggerezza

Le canzoni dei Pinguini Tattici Nucleari sono, all’apparenza, leggere e travolgenti. Soffermandosi nell’ascolto e nella comprensione del testo, però, si coglie una critica sociale pungente. Di seguito, vi propiniamo un’altra selezione di belle frasi tratte dai suoi brani: