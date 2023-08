Vi presentiamo una selezione di frasi di auguri per l’anniversario di matrimonio di amici, da personalizzare in base ai propri gusti.

Se siete alla ricerca di frasi di auguri per l’anniversario di matrimonio di amici siete nel posto giusto. Abbiamo preparato una selezione di citazioni, alcune d’autore, da cui potete prendere spunto. Ricordate sempre che l’amore va sempre celebrato, specialmente dopo tanti anni di unione.

Frasi di auguri per l’anniversario di matrimonio di amici

Se i vostri amici hanno deciso di festeggiare l’anniversario di matrimonio con voi non potete assolutamente presentarvi senza un regalo e un pensierino di auguri. Poi, anche se non hanno intenzione di fare le cose in grande, potreste sempre sorprenderli con un biglietto scritto da voi. D’altronde, è sempre ‘buono e giusto’ ricordare le nozze: significa che la coppia sta resistendo più o meno bene alle normali avversità della vita. Se siete a corto di idee, vi presentiamo una selezione di frasi di auguri da cui potete trarre spunto. Di seguito, pensieri tradizionali e ironici:

Congratulazioni per un altro anno passato insieme. Siete un esempio per tutti noi. Buon anniversario di matrimonio!

Tutti possono innamorarsi, ma non tutti riescono a restarlo a lungo. Siete una coppia speciale. Buon anniversario!

Congratulazioni per questo vostro anniversario di matrimonio! Vi auguro di continuare a percorrere i sentieri della vita mano nella mano e cuore nel cuore. Felice anniversario!

Festeggiamo con voi il vostro anniversario di nozze, con l’augurio che la felicità che state vivendo non abbia mai fine!

Ragazzi, fate sembrare facile anche un matrimonio. Complimenti vivissimi e felice anniversario!

Buon anniversario! È davvero sorprendente vedere che siete ancora così profondamente innamorati dopo tutti questi anni. Vi auguro un’infinità di altri anniversari felici!

Avete resistito alla prova del tempo, crescendo di anno in anno. Possano le vostre vite continuare ad essere piene di amore, risate e felicità. Buon anniversario di matrimonio!

I miei auguri più sinceri per un altro anno di amore e affetto reciproco. Con invidia, buon anniversario!

Buon anniversario! Possiate continuare ad amarvi e onorarvi l’un l’altra per molti anni a venire. Tanti auguri!

Trovare un amore che continua a crescere nel tempo è una delle più grandi benedizioni. Vi auguro di continuare ad amarvi così per sempre. Felice anniversario!

Volevo solo farvi sapere quanto sono felice che stiate festeggiando un altro anno di amore e felicità. Possa il vostro amore continuare a fiorire e crescere con il passare dei giorni. Felice anniversario!

Un anniversario è l’occasione giusta per celebrare i ricordi di ieri, la felicità di oggi e le speranze del domani. Felice anniversario di matrimonio!

Vi auguro di rimanere per sempre così… Buon Anniversario di Matrimonio!

Col tempo anche gli elementi più forti si erodono, ma niente riesce a scalfire il vostro amore… Buon Anniversario!

Vedervi ancora così uniti ed affiatati, dopo tutto questo tempo, è bellissimo: il vostro amore e la vostra passione sono contagiosi. Tanti auguri!

Il vero amore non finisce mai, ma cresce sempre più forte. È chiaro che il vostro sia così. Felice anniversario!

La bellezza del vostro matrimonio è un sogno che si avvera e un chiaro esempio che le favole possono diventare realtà. Buon anniversario!

Siate orgogliosi di un amore così lungo… Buon Anniversario di Matrimonio!

Guardarvi mi mette ansia perché aumenta le mie aspettative nel trovare la mia metà perfetta. Come avete fatto?! Felice anniversario!

Siete una fonte di ispirazione per tutti coloro che vi circondano. Possa il vostro amore continuare a crescere ogni giorno di più. Felice anniversario!

Ogni anno che passa ci dimostrate che il vero amore esiste… Buon Anniversario!

Mentre celebrate un altro anno di amore e felicità, ricorda che sei anche un faro di luce e speranza per gli altri. Non lasciare mai andare il bellissimo amore che ti lega l’un l’altro. Felice anniversario!

È incredibile vedere che siete ancora così profondamente innamorati dopo così tanti anni. Vi auguro molti altri anniversari felici come questo. Buon anniversario di matrimonio!

Il fatto che non vi comportiate come il marito e la moglie perfetti rende perfetto il vostro matrimoni. Buon anniversario!

Alcuni matrimoni sono un cocktail di emozioni, sentimenti ed esperienze. Il vostro è amore al 100%. Felice anniversario!

Possa il sole della felicità uscire sempre dalle nuvole delle incomprensioni e formare un arcobaleno di amore nel vostro matrimonio senza tempo. Felice anniversario!

Siete due persone fatte l’uno per l’altra e niente è più importante. Auguri per il vostro anniversario di matrimonio!

Ma non vi siete ancora stancati? Tradizionalisti impertinenti!

Il destino vi ha fatto incontrare ma l’amore vi ha unito in un legame indissolubile. In questo giorno speciale vi auguro un futuro pieno di amore e felicità. Buon anniversario!

Attraverso i momenti più belli e quelli più difficili, avete superato la prova del tempo, crescendo di anno in anno e crescendo sempre più vicini. Felice anniversario!

Il nostro augurio, è che questo tempo insieme vi abbia portato il segreto per costruire un’eterna felicità. Buon anniversario!

Non dimenticate mai la fortuna che avete avuto di incontrarvi. Vi auguro di continuare ad amarvi come avete fatto fino ad ora. Buon anniversario!

Il matrimonio perfetto non esiste, ma voi due siete ciò che gli si avvicina di più. Buon anniversario!

Citazioni d’autore per l’anniversario di matrimonio

Volendo, per fare gli auguri per l’anniversario di matrimonio agli amici potete anche utilizzare frasi d’autore. Potete anche personalizzarle: la creatività è sempre bene accetta.