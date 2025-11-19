Vai al contenuto
“La politica è servizio, non mestiere”: le frasi più memorabili di Antonio Tajani

Antonio Tajani

Vi presentiamo una raccolta delle frasi più belle e iconiche di Antonio Tajani, politico, giornalista e attuale ministro degli Esteri.

Giornalista, politico europeo di lungo corso e attuale ministro degli Esteri, Antonio Tajani ha attraversato decenni di vita politica italiana ed europea con il suo stile sobrio, pragmatico e diplomatico. Dal Parlamento europeo al governo, passando per Forza Italia, ha sempre difeso il suo credo liberale e moderato. Ripercorriamo la sua carriera con una selezione delle sue frasi più significative, quelle che meglio raccontano il suo modo di intendere la politica e il Paese.

Le frasi più belle di Antonio Tajani

Antonio Tajani rappresenta una delle voci più esperte e pacate della politica italiana. Nella sua lunga carriera ha collezionato riflessioni su Europa, libertà, dialogo diplomatico e senso dello Stato. Ecco alcune delle sue dichiarazioni più emblematiche:

  • La coscienza europea si forma e si trasmette prima di tutto sui banchi di scuola.
  • Non mi dispiacerebbe avere una sorta di Fbi europea.
  • L’Europa non è quella dei burocrati di Bruxelles. È quella cristiana, del Rinascimento, dell’Illuminismo, del primo Continente senza pena di morte.
  • Senza valori cristiani l’Europa smette di essere Europa.
  • Ci stiamo battendo perché il diritto d’asilo abbia le stesse regole in tutta Europa.

Antonio Tajani: le frasi più iconiche

Figlio della scuola democristiana e del pensiero europeista, Antonio Tajani ha fatto della moderazione la sua bandiera. Ex presidente del Parlamento europeo, oggi alla guida della Farnesina, ha una lunga tradizione oratoria fatta di equilibrio e concretezza. Ecco le sue frasi più immediate, spesso diventate simboliche del suo modo di fare politica:

  • La politica è servizio, non mestiere. Chi fa politica deve pensare agli altri, non a se stesso.
  • Europa non vuol dire burocrazia, ma comunità di persone che condividono un destino.
  • Difendere l’Italia in Europa non significa alzare la voce, significa farsi rispettare con serietà.
  • L’Italia deve essere un ponte tra Nord e Sud del mondo, non un’isola che guarda solo a sé stessa.
  • La democrazia è fragile: serve attenzione quotidiana per preservarla.
  • Le istituzioni devono essere servite, non usate: è la regola fondamentale di chi ama la democrazia.

ultimo aggiornamento: 18 Novembre 2025 10:27

