“La politica è servizio, non mestiere”: le frasi più memorabili di Antonio Tajani

Vi presentiamo una raccolta delle frasi più belle e iconiche di Antonio Tajani, politico, giornalista e attuale ministro degli Esteri.

Giornalista, politico europeo di lungo corso e attuale ministro degli Esteri, Antonio Tajani ha attraversato decenni di vita politica italiana ed europea con il suo stile sobrio, pragmatico e diplomatico. Dal Parlamento europeo al governo, passando per Forza Italia, ha sempre difeso il suo credo liberale e moderato. Ripercorriamo la sua carriera con una selezione delle sue frasi più significative, quelle che meglio raccontano il suo modo di intendere la politica e il Paese.

Le frasi più belle di Antonio Tajani

Antonio Tajani rappresenta una delle voci più esperte e pacate della politica italiana. Nella sua lunga carriera ha collezionato riflessioni su Europa, libertà, dialogo diplomatico e senso dello Stato. Ecco alcune delle sue dichiarazioni più emblematiche:

La coscienza europea si forma e si trasmette prima di tutto sui banchi di scuola.

Non mi dispiacerebbe avere una sorta di Fbi europea.

L’Europa non è quella dei burocrati di Bruxelles. È quella cristiana, del Rinascimento, dell’Illuminismo, del primo Continente senza pena di morte.

Senza valori cristiani l’Europa smette di essere Europa.

Ci stiamo battendo perché il diritto d’asilo abbia le stesse regole in tutta Europa.

Antonio Tajani: le frasi più iconiche

Figlio della scuola democristiana e del pensiero europeista, Antonio Tajani ha fatto della moderazione la sua bandiera. Ex presidente del Parlamento europeo, oggi alla guida della Farnesina, ha una lunga tradizione oratoria fatta di equilibrio e concretezza. Ecco le sue frasi più immediate, spesso diventate simboliche del suo modo di fare politica: