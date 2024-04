A breve verrà emesso un francobollo commemorativo di Silvio Berlusconi: la decisione ha alzato un polverone.

Ad un anno di distanza dalla morte di Silvio Berlusconi verrà emesso un francobollo commemorativo a lui dedicato. A proporlo è stato il ministro Adolfo Urso, mentre ad accettarlo sono stati la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Consiglio dei Ministri. Questo piccolo omaggio al compianto Cavaliere ha alzato un polverone.

Francobollo commemorativo a Silvio Berlusconi: l’annuncio

Il 12 giugno 2024 è il primo anniversario della morte di Silvio Berlusconi. In questa giornata particolare verrà emesso un francobollo commemorativo a lui dedicato. La proposta è stata portata avanti dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e dalla sottosegretaria delegata Fausta Bergamotto.

“Il francobollo dedicato al presidente Silvio Berlusconi, che sarà emesso ad un anno dalla sua scomparsa, è il giusto riconoscimento a un grande italiano che ha servito e onorato la Repubblica in tutti i ruoli che ha ricoperto: imprenditore, uomo di sport, leader politico e statista. (…) Abbiamo dato seguito alla richiesta di moltissimi italiani“, ha dichiarato la vice presidente del Senato e senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli.

La decisione di dedicare un francobollo commemorativo a Berlusconi ha diviso l’opinione pubblica. La destra, ovviamente, sostiene Urso & Co, mentre la sinistra chiede di non paragonare il compianto Silvio a coloro che hanno davvero “servito e onorato la Repubblica in tutti i ruoli”.

Corrado Augias contro il francobollo commemorativo a Berlusconi

Oltre a tanta gente comune, a non aver gradito il francobollo commemorativo dedicato a Silvio Berlusconi ci sono anche alcuni nomi di spicco della cultura italiana. Tra loro c’è Corrado Augias che, intervistato da Giovanni Floris, ha dichiarato:

“Berlusconi è stato un imprenditore geniale, ma è stato un uomo di Stato deplorevole. Ha insultato avversari, ha insultato organi dello Stato, ha deriso il pagamento delle tasse, ha chiamato ‘co*lioni’ quelli che votavano per il Pc, eccetera eccetera. Ed è un pregiudicato. Fargli un francobollo significa continuare a dare il cattivo esempio“.

Non solo Augias, il francobollo commemorativo ha fatto infuriare i giovani di Wikimafia – Libera enciclopedia sulle mafie, che hanno addirittura dato il via ad una petizione. In una lettera indirizzata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la quale chiedono di bloccare l’emissione, hanno scritto:

“Da giovani studenti e studiosi che quotidianamente si impegnano per diffondere conoscenza e consapevolezza sul fenomeno mafioso e che lottano per liberare il nostro paese da mafie e corruzione, troviamo incoerente e altamente diseducativo emettere un francobollo commemorativo per Silvio Berlusconi, al pari di chi invece, come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, pagarono con la vita la propria opposizione a Cosa Nostra“.