Francesca Michielin senza filtri racconta il suo cambiamento: “Oggi sono meno magra, ma mi sento più bella e libera”.

Francesca Michielin non è solo una straordinaria cantante, ma è anche una personalità nota per la sua genuinità e spontaneità. Negli ultimi giorni hanno suscitato scalpore le sue dichiarazioni che hanno toccato il cuore dei suoi fan, e non solo.

Ospite del podcast “Non lo faccio per moda” condotto da Giulia Salemi, l’artista ha raccontato un periodo buio della sua carriera, segnato da insicurezze, pressione mediatica e un rapporto conflittuale con il proprio corpo. Ma scopriamo le rivelazioni fatte durante la puntata del podcast.

Francesca Michielin: “Non sono più magra, ma mi sento più bella”

In un passaggio particolarmente toccante dell’intervista, la cantante ha rivelato: “Non mi sentivo più un’artigiana, ma un soldatino che faceva ciò che gli altri si aspettavano. Ero in una trappola mentale che stava logorando anche il mio fisico“.

Nel corso dell’intervista, Francesca Michielin ha parlato anche del cambiamento nel suo rapporto con il corpo: “Non sono magra come una volta, ma oggi le persone percepiscono che sono più bella, perché sto meglio dentro“. Un messaggio potente in un’epoca in cui l’estetica domina i social e la vita pubblica.

La cantante ha ammesso di aver vissuto un lungo periodo in cui il corpo era visto solo come uno strumento di performance, da rendere efficiente e conforme agli standard. Solo col tempo ha imparato ad ascoltarlo e accettarlo: “Ho difetti, ho cicatrici, ma vanno bene così. Sono parte di me“.

Un nuovo inizio tra musica e consapevolezza

Dopo aver messo in discussione la sua carriera, Francesca Michielin ha deciso di tornare alla musica con un approccio nuovo: più autentico, libero da pressioni. “Oggi voglio divertirmi. Quando canto, racconto qualcosa. Non dev’essere tutto perfetto o estetico, ma vero“.

Con la sua consueta determinazione, risponde anche alle critiche sul look sfoggiato a Sanremo: “Mi critichi? Allora voglio darti ancora più fastidio. Faccio il cavolo che voglio“. Una Francesca Michielin più forte, più serena, e soprattutto, più vera.