Francesca Lodo ha confidato le emozioni provate nel ritrovare Ilary Blasi all’Isola dei Famosi, sedici anni dopo l’esordio in tv.

Intervistata da SuperGuida Tv, Francesca Lodo ha raccontato il suo ritorno all’Isola dei Famosi. L’ex naufraga si è espressa su come sia stato ritrovare Ilary Blasy (le due esordirono insieme in tv, come letterine a Passaparola): “Cos’è stato ritrovare Ilary Blasi dopo così tanti anni? È stato bello. Ilary è sempre molto simpatica come lo era da ragazza. È diventata una grande professionista e sono stata felice di aver partecipato al reality proprio quando lei ha avuto l’opportunità di condurlo. Quando ci siamo viste ci siamo abbracciate. Non ci vedevamo da 16 anni ed è stato emozionante rivederla. Ha saputo condurre quest’Isola mettendoci quel sarcasmo tipico dei romani. Spero che venga riconfermata anche per la prossima edizione”.