Francesca Brambilla continua a mantenere il riserbo sulla sua gravidanza ma nelle ultime ore ha risposto ad alcune domande dei fan.

Francesca Brambilla sfoggia il pancione sui social, e la sua gravidanza sembra essere ormai agli sgoccioli. Nonostante questo la showgirl non ha mai svelato se avrà un figlio maschio o una femmina, e non è dato sapere neanche chi sia il padre del suo primo figlio. In queste ore i fan, vedendo le foto del suo pancione, le hanno chiesto se per caso non fosse in attesa di due gemelli e Francesca Brambilla ha risposto: “No, mi sta già facendo impazzire uno”. La showgirl ha anche svelato che il bebè in arrivo avrà le iniziali A.L.

Francesca Brambilla: il pancione

Francesca Brambilla è ormai pronta a dare alla luce il suo primo bebè e sui social ha incantato i fan con le foto del suo pancione. Al momento la modella non ha ancora svelato se avrà un bambino o una bambina, e i fan dei social sono impazienti di saperne di più su di lei e sulla sua vita privata.

Nell’annunciare la gravidanza Francesca Brambilla ha scritto: “Siamo lieti di condividere un capitolo ancora più emozionante della nostra storia. L’ultimo anno ha portato con sé cambiamenti meravigliosi, sorrisi condivisi, sforzi, pazienza infinita ma con un legame così profondo che ha reso ogni momento indimenticabile. Ora, con un piccolo cuore che batte insieme al nostro, siamo entusiasti di annunciare che stiamo aspettando con gioia il frutto dell’amore tra noi due”. Al momento non è dato sapere chi sia il compagno della showgirl e padre del suo primo figlio.