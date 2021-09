È arrivato Fit Hero, il gioco di società che “costringe” tutti ad allenarsi. Scopriamo come funziona e perché è così innovativo.

In questi anni si da sempre più importanza alla salute e alla forma fisica. E questo nuovo modo di pensare ha influito un po’ su tutto, cambiando il modo di alimentarsi e di muoversi.

A breve, persino il modo di giocare con gli amici potrebbe cambiare. E tutto grazie a Fit Hero, il nuovo gioco di società che spinge ad allenarsi mentre si gioca.

Un’idea innovativa che potrebbe avvicinare anche i più pigri verso l’attività fisica.

Fit Hero: in cosa consiste il gioco di società

Il gioco, ideato da Officina Startup e Boh Edizioni, è una sorta di rivisitazione del gioco dell’oca.

Fit Hero

È infatti possibile giocare da due a più persone dividendosi in gruppi e seguendo il percorso su un tabellone che sarà tracciato di volta in volta dal lancio dei dadi.

A fare la differenza con qualsiasi altro tipo di gioco di questo tipo è che per poter arrivare alla meta è necessario eseguire di volta in volta esercizi diversi effettuabili ovunque ci si trovi.

Dagli addominali, agli squat, ci si dovrà quindi sfidare con gli avversari (e con se stessi) per poter proseguire e raggiungere il traguardo. E tutto in partite che durano all’incirca 40 minuti, esattamente il tempo medio di un’attività sportiva che funzioni.

Fit Hero regole

Per completare il tutto, dal gioco è possibile scansionare un qrcode che consente di accedere a delle play list di allenamento. Nulla, quindi, è lasciato al caso.

Un’idea che mescola gioco e attività sportiva e che rappresenta senza alcun dubbio un modo simpatico per trascorrere il tempo in compagnia.

Un gioco per tutti i livelli di allenamento

Per far si che tutti possano avvicinarsi a questa novità, Fit Hero, comprende due differenti livelli di gioco.

Fit Hero

C’è la versione Fit per chi non è molto allenato e necessita quindi di partire da esercizi più semplici da effettuare. E poi c’è ovviamente la versione SuperFit, pensata per chi si allena normalmente in palestra e ha quindi la necessità di trovare esercizi particolari ed in grado di divertire.

Un gioco alla portata di tutti e che proprio per questo rappresenta sicuramente un’idea regalo simpatica nonché un modo diverso per allenarsi o avvicinarsi all’attività fisica.

Fonte foto: www.bedandfit.com