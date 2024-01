Com’è e dove si trova la casa di Fiordaliso? La cantante vive in una dimora a misura di single, piccola ma super funzionale.

Anche se è profondamente legata alla sua Piacenza, Fiordaliso vive da tempo lontana dalla città di nascita. La cantante mostra spesso sui social la sua casa, piccola ma super funzionale. Un vero e proprio gioiellino, perfetto per una vita da single.

Fiordaliso: com’è e dove si trova la sua casa?

Classe 1956, Marina Fiordaliso – per tutti semplicemente Fiordaliso – è nata il 19 febbraio a Piacenza. Pur portando la sua terra nel cuore, l’artista vive da anni in un piccolo appartamento situato nel centro di Roma. Grazie alle condivisioni social della cantante, sono diversi i dettagli della sua casa che sono venuti fuori.

Stando a quanto si coglie, la dimora è piccolina, ma dotata di ogni comfort. Molto probabilmente, per sfruttare al massimo ogni spazio ha chiesto l’aiuto di un bravo architetto.

La casa di Fiordaliso presenta pavimenti in parquet e con piastrelle in cotto. L’arredamento è soprattutto moderno, ma non mancano pezzi classici, come la madia posizionata nel salone.

Il salone presenta una parete gialla, con tende e termosifone abbinati. Il divano, ovviamente, è dotato di scaletta per consentire la salita ai cagnolini di casa Fiordaliso. Sulle mensole ci sono tante fotografie di famiglia.

Fiordaliso: la sua casa è perfetta per una single

La casa di Fiordaliso è a misura di single. La camera da letto è ricavata sul soppalco, da cui si accede passando per il salone. In questo ambiente, il colore predominante è il grigio.

La cucina, stanza che gode anche di un bel balcone, presenta mobili bianchi e un bellissimo lampadario in vetro di Murano multicolor. Colpisce anche il grande frigorifero in acciaio.

Pur essendo piccola, nella casa di Fiordaliso c’è anche un’ampia scarpiera e un grande specchio dove l’artista appende tutti i suoi cappelli. Un vero e proprio gioiellino, che vanta anche una magnifica vista sui tetti di Roma.