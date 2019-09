Fazzoletti alla mano: ecco i film strappalacrime più belli (e tristi) di sempre!

Donne, l’appello è per voi: piangete senza freni per sfogarvi e liberarvi dallo stress di tutto l’anno con un film strappalacrime!

Ogni tanto tutte abbiamo bisogno di fare un pianto come si deve, di quelli liberatori che ci fanno stare bene il giorno dopo e che ci permettono di ricaricare le batterie e ripartire più cariche che mai. Tra i film strappalacrime più belli degli ultimi anni ve ne consegniamo alcuni che vi faranno liberare da tutti i pensieri e dall’ansia accumulata durante gli ultimi mesi. Armatevi di telecomando e pacchi di fazzolettini perché iniziamo!

Chiamami col tuo nome

Romanticismo e dramma si fondono alla perfezione in Chiamami col tuo nome, film del 2017 che sin dalla prima apparizione cinematografica ha fatto piangere migliaia di spettatori. La storia si articola intorno a due ragazzi molto diversi tra loro, Elio e Oliver (interpretati da Timothée Chalamet e Armie Hammer), che tra gite in bicicletta e serate danzanti, nella cittadina di Crema (Lombardia), si legheranno sempre di più.

Fazzoletti necessari: 9.

Up

Up, del 2009, nasce come film d’animazione per bambini, ma, come già in molti altri casi, ha portato nelle sale cinematografiche un gran numero di adulti che inevitabilmente si sono commossi. Una storia avvincente che racconta di un’amicizia vera e profonda, ma anche delle difficoltà che si possono incontrare durante il cammino della vita.

Fazzoletti necessari: 6.

A Star is born

Interpretato da Lady Gaga – nella sua prima apparizione da attrice – e da Bradly Cooper, che si è occupato anche della produzione, non riuscirete a resistere neanche a metà film senza emozionarvi. Tra le musiche toccanti e una storia d’amore ricca di intrecci e difficoltà, A Star is born assicura lacrime a fiumi e si classifica al primo posto tra i film strappalacrime.

Fazzoletti necessari: 10.

Colpa delle stelle

Drammatico e sentimentale, Colpa delle stelle è un film del 2014 che tocca nel profondo perché tratta una malattia grave e il rapporto che la protagonista ha con essa. Ma non solo, la veridicità con cui se ne parla è in grado di raggiungere i punti più deboli di ognuno di noi e di farci immedesimare nella difficile situazione.

Fazzoletti necessari: 7.

Le pagine della nostra vita

Tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks, Le pagine della nostra vita racconta di una struggente storia d’amore tra due ragazzi che vivono nella Carolina del sud negli anni Quaranta. Impossibile trattenere le lacrime nella scena in cui la coppia si bacia appassionatamente sotto la pioggia!

Fazzoletti necessari: 8.

La memoria del cuore

Con Channing Tatum e Rachel McAdams, La memoria del cuore è un film del 2012 tratto da una storia realmente accaduta: una coppia, in seguito ad un incidente stradale, vedrà la propria vita cambiare drasticamente. Solo l’amore, però, riuscirà a risanare tutti i problemi.

Fazzoletti necessari: 8.