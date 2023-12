Filippo Turetta sarebbe uscito dall’isolamento e, in mattinata, potrà seguire i funerali di Giulia Cecchettin in tv.

Stando a quanto riporta TgCom24, Filippo Turetta – che nei giorni scorsi ha fornito una piena confessione relative all’omicidio da lui commesso – sarebbe passato al regime di “custodia aperta” dopo aver trascorso gli ultimi giorni in isolamento. Come gli altri detenuti presenti nel suo reparto, potrà quindi camminare per il corridoio dell’infermeria e guardare la tv dove, questa mattina, saranno trasmessi i funerali di Giulia Cecchettin, che si terranno a Padova nella Basilica di Santa Giustina.

Filippo Turetta esce dall’isolamento

Dopo i primi giorni trascorsi in un area protetta del carcere di Verona (al fine di proteggere la sua stessa incolumità, visto il clamore generato dall’omicidio da lui commesso) Filippo Turetta è stato spostato in regime di custodia aperta e, stando a quanto riporta TgCom24, avrebbe “iniziato ad ambientarsi” e ad “interagire con gli altri detenuti”.

Nell’area del carcere in cui si troverebbe il ragazzo ai detenuti sarebbe data la possibilità di camminare in un corridoio e, volendo, di guardare una tv. Proprio questa mattina in televisione (dal Tg1 e su Canale5) verrà trasmessa la cerimonia funebre di Giulia Cecchettin, l’ex fidanzata brutalmente uccisa dallo stesso Turetta l’11 novembre scorso. Alla cerimonia sono attese migliaia di persone, e in Veneto è stato indetto il lutto regionale.

Nei giorni scorsi il 22enne ha fornito una piena confessione rispetto alla sera del delitto, e i suoi genitori gli hanno potuto fare la prima visita in carcere.