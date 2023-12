Filippo Turetta ha incontrato i genitori in carcere. I tre non si vedevano dal giorno in cui lui ha commesso l’omicidio dell’ex fidanzata.

Stando a quanto riporta l’Ansa, nella giornata del 3 dicembre i genitori di Filippo Turetta si sono recati nel penitenziario in cui si trova recluso il figlio che, l’11 novembre scorso, ha assassinato l’ex fidanzata Giulia Cecchettin prima di darsi alla fuga.

Stando a quanto riporta il Messaggero, i tre avrebbero pianto e si sarebbero abbracciati e, per il momento, non avrebbero affrontato la delicata questione relativa alle responsabilità del 22enne (che ha fatto una piena confessione ai pm appena qualche giorno fa).

Filippo Turetta incontra i genitori

Dopo aver rinunciato in un primo momento ad avere un colloquio con il figlio in carcere, i genitori di Filippo Turetta si sono recati nel penitenziario per avere il loro primo confronto con il ragazzo, accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Nella giornata di domani si terranno le esequie della ragazza, e al momento vige il massimo riserbo sulla natura del colloquio avuto dal suo assassino e i due genitori (che, in un primo momento, avevano rinunciato ad incontrarlo).

Sembra che, su consiglio degli psicologi, i due non abbiano chiesto al ragazzo di parlare del gesto da lui commesso e Turetta avrebbe ammesso la sua piena responsabilità difronte ai pm. L’auto da lui utilizzata per la fuga non rientrerà in Italia prima del 10 dicembre, e solo allora potrà essere esaminata dagli inquirenti e dalla polizia scientifica.