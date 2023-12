A Chi l’ha visto? Sono stati mostrati per la prima volta alcuni messaggi inviati da Filippo Turetta alla sorella di Giulia Cecchettin.

Filippo Turetta è attualmente in carcere per aver commesso l’omicidio dell’ex fidanzata, Giulia Cecchettin. I legali della famiglia della ragazza hanno dichiarato che Turetta dovrà rispondere anche del reato di stalking e che, dalle sue azioni, sarebbe emerse la sua “fame di possesso” nei confronti della giovane vittima, che aveva deciso di troncare il rapporto con lui lo scorso agosto (pur continuando a frequentarlo perché lui la faceva sentire in colpa). In uno dei messaggi mostrati a Chi l’ha visto? e inviati dallo stesso Turetta alla sorella dell’ex fidanzata, Elena Cecchettin, si legge:

“Ciao scusa, puoi far accendere il telefono alla Giulia e farglielo lasciare acceso? Non è giusto, non può non c***armi per tutte ste ore”.

donne vittime di violenza

Filippo Turetta: i messaggi alla sorella di Giulia

I legali della famiglia Cecchettin hanno definito Turetta come un “persecutore assillante” e, a Chi l’ha visto?, sono stati resi pubblici alcuni dei messaggi inviati dal ragazzo a Elena, la sorella della ragazza scomparsa, e in cui emerge proprio l’atteggiamento possessivo del ragazzo nei confronti di Giulia.

Difronte al secco “no” di risposta ricevuto da parte della sorella di Giulia, Turetta avrebbe risposto: “Perché?! No, non è giusto, non può non c***armi per tutte queste ore, mi aveva promesso ieri che mi scriveva durante la giornata”. A seguire Elena gli avrebbe risposto: “Filippo, dalle un attimo di respiro” e lui avrebbe risposto: “Respiro da cosa?”, e ancora: “Scusa, grazie”. Il ragazzo è attualmente recluso nel carcere di Verona e, nei giorni scorsi, ha fornito la sua piena confessione rispetto all’omicidio da lui commesso.