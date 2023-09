Temptation Island replica: dopo la versione estiva, ecco in arrivo quella invernale. Filippo Bisciglia svela i primi dettagli.

Il palinsesto Mediaset per l’inverno vedrà protagonista anche Temptation Island Winter. Dopo il successo della classica edizione d’estate, ecco il programma delle coppie e dei tentatori fare ritorno nella nuova versione “al freddo”. A dare alcuni primi dettagli è stato in queste ore Filippo Bisciglia, confermatissimo al timone della trasmissione.

Filippo Bisciglia, i dettagli su Temptation Island Winter

Filippo Bisciglia

Dopo diversi rumors è stato confermato che l’edizione invernale di Temptation Island verrà fatta e andrà in onda sulle reti Mediaset. Dopo il successo estivo, il programma ha trovato, quindi, conferma anche per una inedita e, immaginiamo, scoppiettante, edizione invernale.

Su Instagram, con un videomessaggio, è stato il conduttore Bisciglia a dare i promissimi dettagli su quanto i telespettatori dovranno attendersi.

“Ciao ragazzi buonasera a tutti, allora la notizia che sto per darvi è stata detta, scritta e trattata… insomma, oggi, finalmente, posso ufficializzare e sono felicissimo di farlo che alla conduzione di Temptation Island Winter Edition oppure Temptation Island Winter oppure Temptation Winter… non sappiamo ancora come si chiamerà il programma ma lo scopriremo a breve, ci sarò io!”, ha detto l’uomo.

“Questo per me è un onore, scendere in campo durante il palinsesto Mediaset invernale, per me è davvero gratificante, quindi, voglio ringraziare l’azienda e ovviamente Maria De Filippi per la conferma del sottoscritto”.

Il conduttore non si è voluto sbilanciare sui dettagli ma ha già fatto capire che potrebbero esserci novità: “Che dirvi? Sicuramente, anche voi vi starete domandando, come sarà? Dove? In che modo? Ma il pinnettu? Ma il faló? Ragazzi, sono tutte cose che scopriremo più avanti ma, intanto, io… immagino”.

Insomma, non resta che attendere novità ufficiali sul programma.

Di seguito anche il post Instagram del conduttore: