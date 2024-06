Dopo le voci di queste ore sul divorzio tra i Ferragnez e l’assegno di mantenimento che Chiara avrebbe chiesto, ecco la smentita.

Sarebbero tutte notizie false quelle circolate nelle ultime ore a proposito della richiesta di mantenimento che Chiara Ferragni avrebbe mosso verso l’ormai ex marito, Fedez. A fare chiarezza sulla questione legata ai Ferragnez è stato l’avvocato che si occupa degli interesse dell’imprenditrice digitale, ovvero la dottoressa Daniela Missaglia.

Ferragnez, la smentita su divorzio e mantenimento

Chiara Ferragni – Fedez

Le voci circolate nelle ultime ore sui Ferragnez ed in particolare alle presunte richieste di Chiara Ferragni sul divorzio e il mantenimento chiesto a Fedez non sarebbero veritierie. A fare chiarezza, in questo senso, è stato il legale dell’imprenditrice digitale che ha smentito con forza tali fake news. “L’avvocato Daniela Missaglia smentisce le mendaci informazioni che stanno circolando e diffida a cessare ogni attività di divulgazione e diffusione di notizie senza fondamento in merito alla vicenda personale della Signora Chiara Ferragni”. Sono queste le dirette e forti affermazioni in una nota del legale della Ferragni.

Le indiscrezioni, partite dal sito riconducibile a Fabrizio Corona, ‘Dillinger news’, avevano parlato di una richiesta di divorzio avanzata dalla stessa Ferragni, in seguito alla quale l’influencer avrebbe chiesto a Fedez una cifra di 40mila euro al mese come mantenimento. A quanto pare, però, niente di vero e tutto smentito.

Fedez, le parole su Chiara e gli amici

In queste ore, anche Federico ha fatto parlare ma per alcune dichiarazioni sul canale Twitch Tv ospite dello streamer Grenbaud: “Parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda, non mi sembra di attribuire colpe a nessuno, parlo di una relazione tossica. Poi se qualcuno ci vuole leggere chissà quali robe, bene…”, alcune frasi in relazione al suo nuovo brano ‘Sexy shop’ con chiaro riferimento alla ex moglie.