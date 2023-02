Giovane, audace, elegante, contemporanea e d’archivio: la collezione invernale di Fendi incanta e fa sognare.

Less is more da qualche anno sotto l’innamorata direzione creativa di Kim Jones sembra essere il motto preferito di Fendi, che ad ogni collezione pesca dai capi icona d’archivio, formulando con rigore e pulizia outfit minimal a cui non manca mai il dettaglio eccentrico: un taglio asimmetrico, un logo che spunta, una mini bag preziosa come un gioiello. Si tratta di un’eleganza contemporanea e raffinata ma per nulla stucchevole e già vista, che nutre collezione dopo collezione un dress code lineare ma sempre pronto a rinnovarsi. E anche questa volta, l’inverno della maison Roma ci fa innamorare così come Jones non stanca mai di rinnovare la sua devozione alla dinastia femminile di Fendi, da Silvia Venturini a sua figlia Delfina.

Fendi autunno/inverno 2023-2024: una collezione che attinge all’archivio e omaggia lo stile di Delfina Delettrez Fendi

Delfina Delettrez Fendi, figlia di Silvia Venturini e responsabili del dipartimento gioielli della maison, ha ispirato con il suo stile la visione di quest’ultima collezione, come ha affermato lo stesso direttore creativo: “La prima volta che Delfina è venuta a lavorare era vestita in blu e marrone e ho pensato che fosse fantastica. Il modo in cui interpreta lo stile Fendi è chic e perverso allo stesso tempo“.

Non a caso quindi nell’autunno/inverno Fendi 2023-2024 gli accostamenti color block, nella geometria di un lungo abito a costine in maglia dove si arancio, marrone e fucsia convivono in un vivace equilibrio o nel mix di capi e accessori, sono una costante da affiancare anche a total look in palette di nuance basic e neutre come marrone, nero, grigio, protagonisti frequenti della collezione.

Ancora una volta tutto parte da pezzi d’archivio: i soprabiti logati, tubini, tailleur destrutturati ripescati dagli anni ’90, rivisitati negli accostamenti e nei colori. Un discorso che coinvolge i capi quanto gli accessori.

Look inspo e tendenze dalla sfilata per il prossimo inverno: le it-bag Fendi, i tagli asimmetrici, gonne lunghe e midi

“C’è una destrutturazione, ma di lusso. C’è qualcosa di punk ma che si converte in chic”: così Kim Jones ha sintetizzato l’essenza della collezione invernale Fendi, che in effetti prova a sfuggire a qualsiasi etichetta suggerendo un guardaroba dalle linee pulite, equilibrate, oseremmo dire quello perfetto in cui puoi trovare uno slip dress d’effetto ma anche l’abitino casual da indossare tutti i giorni.

Così come ci trovi anche l’office look originale che accosta tailleur e gonna lunga plissetté da abbinare ad un paio di cuissardes e una maglieria non convenzionale che si nutre di asimmetrie e cut out, riallacciandosi a quella riscoperta sensualità che sta contagiando le passerelle e ispirando gli stilisti. Osservata speciale la mini bag: pochette, handbag, tracollina, dall’iconica baguette alla Fendi First per le prossime it-bag da acquistare non possiamo che lasciarci ispirare dalle classiche e dalle new entry di Fendi.

